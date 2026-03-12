Pero Antić pred duel crveno-bijelih i Fenerbahčea: Zvezda ima velike šanse zbog Delija!

Nekadašnji centar Fenerbahčea i Crvene zvezde u razgovoru za MONDO istakao da je pobjednički niz turskog kluba dodatni izazov i motiv za crveno-bijele.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova u Boegradskoj areni dočekaće Fenerbahče u okviru 31. kola Evrolige.

Pred duel crveno-bijelih protiv lidera Evrolige svoja očekivanja u kratkom razgovoru za MONDO iznio je Pero Antić, trostruki osvajač Evrolige, koji je u bogatoj karijeri nosio dresove i Fenerbahčea i Crvene zvezde, za koju ga vežu posebna osjećanja.

"Ja ću da navijam za košarku i želim da bude lijepa utakmica. Volim Crvenu zvezdu, Zvezda je moja prva ljubav, druga je Olimpijakos, treća Fener, ali to je jedna porodica. Biće dobra utakmica. Zvezdi je više potrebna pobjeda, mada je Fener u seriji pobjeda", rekao je Antić i dodao da Zvezda uprkos velikom pobjedničkom nizu Fenerbahčea ima šanse da dođe do trijumfa.

"Velike su šance Zvezde da dođe do pobjede, velike pošto se igra pred Delijama. Delije daju vjetar u leđa, uvijek su šesti igrač i ne možeš da izađeš i ne odigraš 150 odsto. Fener je odličan tim, svakako će biti odlična utakmica".

Sigurno lakši posao crveno-bijeli su imali protiv Bajerna, ali su u duelu sa klubom iz Minhena upisali poraz i tako propustili priliku da se zadrže u samom vrhu pred seriju teških utakmica.

"To je sada dodatni izazov. Uvijek u negativnom tražim nešto pozitivno, moramo da izvučemo pouku da se to ne ponovi, da nas to još više zbliži i da igramo još bolje zajedno", optimista je Antić.

Na pitanje koji tim ga je najviše razočarao ove sezone nije želio da da odgovor, ali je istakao da je Evroliga sve jače takmičenje.

"O razočarenjima nikad ne želim nikada da pričam. Evroliga je u velikom usponu, NBA je u padu i pokušavaju da uzmu mlade igrače, sve to ima razlog. Evroliga je odlična i zadnja ekipa na tabeli može da pobijedi prvog, to je pokazatelj kvaliteta".

Na pitanje ko ga je oduševio ove sezone imao je zanimljiv odgovor.



"Oduševio? Partizan, sa njihovim rezultima (smijeh). Šalim se", pecnuo je malo Antić rivale crveno-bijelih, ali se odmah zaustavio, a onda dodao da je Partizan ipak razočarao svoje navijače.

"Jednostavno rečeno Partizan jeste razočarao. Svaka država, pa i Srbija, zaslužuje da ima derbi i derbi je nešto posebno za šta svi mi na Balkanu živimo. Ne znam šta se dogodilo Partizanu, ali želim im sve najbolje, jer bez dobrog Partizana nema ni dobre Zvezde".

Iako je karijeru završio prije osam godina, upravo u dresu Crvene zvezde, Antić kaže da se još nije pomirio sa tom činjenicom, pa zbog toga i utakmice prati na poseban način i prilično emotivno.

"Pratim uglavnom ove 'svoje' klubove, ostale malo rjeđe, a košarku gledam malo i navijački, ne pratim statistički učinak igrača ili klubova. Još uvijek burno reagujem kad gledam utkamice, skačem, adrenalin je tu, još se nisam pomirio s tim da ne igram više košarku. Pratim sve i pružam im podršku“, rekao je na kraju razgovora Antić.

Duel Crvene zvezde i Fenerbahčea je na programu u petak u 20 časova u Beogradskoj areni. Ekipa koju vodi Saša Obradović mogla bi da izađe u najjačem sastavu, a to znači da bi priliku ponovo mogao da dobije i Tajson Karter koji je posljednji meč u Evroligi odigrao upravo protiv šampiona ovog takmičenja.