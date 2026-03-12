"Očekivao sam više iz jednog razloga": Igor Duljaj otkrio šta najviše zamjera čelnicima Partizana

Bivši trener Partizana Igor Duljaj prokomentarisao je situaciju u klubu u proteklih nekoliko mjeseci, a posebno se osvrnuo na odgovornost čelnika kluba.

Bivši trener Partizana Igor Duljaj (46) govorio je o situaciju u Humskoj - posebno o odgovornosti uprave kluba prema navijačima. Klub je nedavno riješio da na mjesto šefa struke vrati donedavnog trenera Srđana Blagojevića, koji je na klupi Partizana naslijedio upravo Duljaja. O problemima u klubu i kako upravljanje djeluje "sa strane" pokušao je da objasni trener iz Topole.

Od odlaska, pa sve do povratka Srđana Blagojevića govori se o jednoj temi - da li je Predrag Mijatović kriv za poraze Partizana? Klub je pao na tabeli promjenom trenera, mečevi u Superligi Srbije i učinak ekipe crno-bijelih znatno su lošiji, pa se postavlja pitanje na čiju adresu treba uputiti pritužbe. Ipak, iz perspektive Duljaja stvari nisu tako jednostavne.

"Znate kako, Partizan ne zaslužuje da mu se dešavaju loše stvari, kao ni bilo koji drugi klub u Srbiji. Fudbal je nešto čisto, izađeš i pobijediš. Ko je tražio promjene? Navijači. Oni imaju najjaču riječ i to mora da se poštuje jer su došli neki ljudi i oni su sada u Partizanu", rekao je Igor Duljaj na Una TV.

"Naravno da se tišina nekada glasno čuje, ali navijač želi da čuje šta oni imaju da kažu, oni su došli uz pomoć navijača. Da li je to Ljajić, koji uvijek ima vremena da izađe, da li Mijatović, Forcan, Lazović... Imaju obavezu, ne zbog mene, navijači traže da kažu. To je normalno. U svakom klubu postoje turbulencije. Izađete i kažete šta se dešava u Partizanu. Da li je lako raditi kad je takav minus? Nije. I ranije su postojala dugovanja, ali su se dovodili i prodavali igrači, a sada je to teško", dodao je Duljaj.

"Od svih sam očekivao više"

Promjenom strukture koja upravlja klubom vjerovalo se u mnogo više promjena u klubu. Istakao je i Duljaj da se od članova Upravnog odbora očekivalo mnogo bolje ponašanje iz jednog razloga - svi su čekali projmene da dođu u klub.

"Iskreno, očekivao sam više od mnogih iz jednog razloga - svi su čekali promjene da dođu u klub. Mijatović je bio moj idol, kad ga vidim i dalje mi srce zaigra. Da li mu je lako? Nije, apostrofira uvijek da je bio direktor Real Madrida i razlika je velika - tamo kažeš hoću igrača od 60 miliona, ovdje ne funkcionišete tako.

Morate da nađete neku formulu, koju, ne znam. Nisam rukovodilac. Svi imamo ideju da treba da igraju djeca, da se omladinska škola podigne, da se uđe u Evropu... Svi to znamo, ali kratak je ili dugačak put od ideje do realizacije", zaključio je Duljaj.

