Fener povlači ključni potez, rok je kraj marta: Crvena zvezda i Partizan i dalje na čekanju

Očekuju se korjenite promjene u evropskoj košarci, šta će biti sa beogradskim vječitim rivalima?

Istanbulski velikan Fenerbahče je jedan od tri kluba koji još uvijek nisu obnovili desetogodišnju licencu Evrolige. Pored njih to su Real Madrid i Asvel, dok je Barselona odlučila da se obaveže na novu dugoročnu saradnju sa najjačim evropskim takmičenjem. Iako su čelnici najavili velike promjene zbog dolaska NBA Evrope, turski klub još uvijek nije donio odluku, a rok za potpisivanje je kraj marta. Očigledno da nas očekuju korjenite promjene u evropskoj košarci, a beogradski rivali Crvena zvezda i Partizan čekaju rasplet.

Šta ako se velikani poput Fenera i Reala odluče za novo takmičenje pod okriljem NBA i FIBA? O toj mogućnosti je govorio generalni menadžer turskog tima Derije Janije.

"Razmišljam o ovoj temi već oko godinu dana. Naši dijalozi sa Evroligom i NBA timovima su u toku. Postoje delikatne stvari i mnogo nepoznanica u igri. Odluke koje treba donijeti uticaće na milione navijača. Kao Fenerbahče, pokušavamo da pronađemo ravnotežu u ovom procesu", rekao je čelnik Fenera i dodao:

"Mislim da je neophodno da svi sjednu za isti sto, ostave po strani institucionalne ili individualne interese i donose odluke zarad čiste košarke. Međutim, dolazak NBA za ovaj sto je ogromna prilika. Možemo riješiti haotično košarkaško okruženje u Evropi i probleme koji nas sprečavaju da maksimiziramo prihode."

Ključno je pitanje prihoda jer klubovi koji se takmiče u Evroligi ne mogu da računaju na značajne doprinose, i to je činjenica. Janije je iznio konkretne cifre.

"Postoji percepcija da Evroliga uopšte ne generiše prihode. Djelimično se slažem. Organizacija mora da proizvede više prihoda. Međutim, ako završimo sezonu među prva 4, zaradićemo oko 5 miliona evra od Evrolige."

Priznao je da nije lako presjeći i odreći se brenda Evrolige."S druge strane, brend Evrolige je prilično vrijedan. Kao Fenerbahče Beko, naši operativni prihodi su dostigli veoma ozbiljne nivoe. Izgleda da ćemo ove godine premašiti 10 miliona evra samo od prodaje karata", jasan je operativac Fenera.

Šansa za Zvezdu i Partizan

Evroliga planira da proširi takmičenje na 24 ili 22 kluba i biće nova raspodela "karata". Već se govori o zainteresovanima za stalne licence, što je glavni cilj i beogradskih rivala Crvene zvezde i Partizana. Navodno, šest timova pokazalo je interesovanje za stalnom licencom. Prema pisanju "Marke" to su Valensija, Hapoel Tel Aviv, Dubai i PAOK, dok ostala dva kluba nisu otkrivena. Mnogo je nepoznanica, a vjerovatno je ono najbitnije pitanje koliko će ta licenca koštati?

Planira se i proširenje i podjela na Istok i Zapad, postoji nekoliko scenarija po kojima bi mogle ove radikalne promjene da se sprovedu, ali su pregovori još uvijek u početnoj fazi.

