Odmotava se klupko oko NBA Evrope: Tri italijanska kluba ulaze u igru

Sve je jasnije ko će se prvi priključiti NBA Evropi od 2027. godine.

Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Sve smo bliži tome da se realizuje projekat NBA Evropa, a sada smo dobili informacije i koji bi to klubovi iz Italije - koje iz NBA lige žele u ovom takmičenju - mogli da igraju. Neće to biti niko od istorijskih timova, neće biti ni Virtusa, ni Olimpije Milano, nego nas čekaju sasvim novi projekti.

Između ostalog, navodi se sada da bi fudbalski klubovi Roma i Milan trebalo da formiraju svoje košarkaške sekcije, odnosno da bi možda mogao da im se pridruži i Inter.

"Sporazum između NBA i FIBA je već finalizovan i trebalo bi da bude zvanično potpisan do kraja marta, tako nam je potvrdio Horhe Garbahosa, kada je bio u Torinu", rekao je prvi čovjek italijanske košarke Đani Petrući za "Skaj" u kojoj je rekao kako bi trebalo da izgleda novi projekat:

"Sporazum će donijeti uzbuđenja sa timovima poput Rome i Milana koji će imati NBA oznake, ali i igrati u italijanskoj ligi, dok će njihovi igrači biti na raspolaganju reprezentacijama tokom prozora. Ovo je za nas zaista veliki korak naprijed i podržavam to".

Izvor: ALESSIA DONISELLI / IMAGO SPORTFOTODIENST / PROFIMEDIA

Spominjalo se da bi Džeri Kardinale, prvi čovjek Milana, mogao da kupi Olimpiju iz Milana i da potom odluči da ona igra NBA Evropu umesto Evrolige.

"Kardinale? Pročitao sa to u novinama, baš kao i svi ostali. Međutim, želim da kažem i da je Inter zainteresovan prema onome što sam čuo i naslutio, ali ne samo naslutio", kazao je Petrući i dodao da je pričao i sa Ibrahimovićem o ovoj ideji:

"Milan, koji su predstavljali Kardinale i Ibrahimović, takođe je bio prisutan u Londonu i tamo su razgovarali tokom predstavljanja budućeg projekta. To su činjenice, a ne samo glasine. Ko želi da bude skeptičan, neka ostane takav."

Inače, NBA Evropa trebalo bi da startuje 2027. godine i za sada je prije svega planirano da se klubovi prave u gradovima koji su interesantni NBA ligi, pa tako hoće London, Pariz, Rim, Madrid, Atinu, Barselonu, Istanbul i Berlin.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!