Evroliga se predomislila, hoće saradnju sa NBA: "Spremni smo za razgovore sa njima"

Evroliga je napravila zaokret dolaskom Ćusa Buena na mjesto generalnog direktora i sada želi saradnju sa NBA ligom.

Izvor: Jesús Hellín / ContactoPhoto / Profimedia

Zaokret Evrolige - sada želi saradnju sa NBA ligom. Kada je Paulijus Motiejunas bio na mjestu generalnog direktora davao je intervjue o tome kako je NBA Evropa bespotrebna, kako Evroliga ima sve što je potrebno. Od kada je smijenjen i na njegovo mjesto doveden Ćus Bueno čuje se potpuno druga priča, reklo bi se da se "ploča promijenila" odjednom.

"Zahvalan sam zbog lijepih riječi koje su o meni rekli komesar NBA lige Adam Silver i njegov zamjenik Mark Tejtum. Istakli su da mogu da budem neko ko će da gradi mostove, poznajem NBA, već sam pričao sa njima o situaciji. Ako mogu da donesu dvije milijarde ili pet milijardi i da uđu na evropsko tržište, to je sjajno. Košarka nikada nije imala ovoliko novca u opticaju, ključ je da maksimalno iskoristimo šansu. Razdor bi samo 'sagorio' novac, bolje je da nađemo zajednički put", počeo je Bueno intervju za špansku "Marku".

Na direktno pitanje da li je moguća saradnja između Evrolige i NBA odgovorio je potvrdno.

"Da, naravno da je moguće, apsolutno. Čim NBA liga završi procjene oko investiranja i svega, sješćemo da pričamo. Već smo im stavili do znanja da smo spremni na razgovore. Hoćemo da nađemo zajednički jezik za saradnju. Sjedio sam za svim mogućim stolovima već, uključujući i onim sa FIBA. Ovo je unikatan momenat. Moj san je da izgradimo ekosistem koji će da funkcioniše za sve."

Šta je sa Realom i CSKA?

Real još uvijek nije zvanično potpisao produžetak saradnje sa Evroligom, kao ni Fenerbahče i Asvel.

"Očekujemo da će situacija da bude mnogo jasnija u naredne dvije-tri nedjelje. Računam na sve klubove. Real je najvažniji brend u evropskoj košarci i želimo da ostanu sa nama."

Pitali su Ćusa direktno i za proširenje Evrolige i povratak CSKA iz Moskve u takmičenje.

"Postoji veliko interesovanje za proširenje, ne samo iz Abu Dabija. Kada se budemo širili, pravićemo procjenu svakog slučaja individualno. Što se CSKA tiče, divim se tom klubu. Ako se konflikt tamo riješi i situacija normalizuje, bićemo presrećni da ih vidimo ponovo u takmičenju", zaključio je Bueno.

Posebno će ta posljednja izjava da bude zanimljiva za ruske klubove, jer ne spominje nikakve sankcije za timove iz Izraela, a situacija je dosta slična.