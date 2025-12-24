Vratio se iz Srbije, pa šokirao Amere: NBA nema tamo šta da traži

Poznati novinar Brajan Vindhorst skeptičan je oko novog projekta NBA i FIBA u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Jedan od najpoznatijih američkih sportskih novinara Brajan Vindhorst nedavno je uživo pratio vječiti derbi između Partizana i Crvene zvezde u Evroligi, a poslije samo jedne utakmice u Evropi postalo mu jasno da plan NBA i FIBA o novom takmičenju možda i nije tako održiv.

Glavni razlog za njegov skepticizam je to što su strukturne razlike između evropske i američke košarke velike. Navijače u Srbiji i Evropi ne zanima zabava, oni navijaju za klub, tradiciju, rezultate i gotovo su religijski posvećeni praćenju timova.

"NBA se specijalizovala za zabavu publike, a to nije razlog zašto ljudi idu na utakmice u Evropi. Ljudi u Evropi idu na utakmice zato što su im očevi i dede bili navijači nekog tima. Na ovim utakmicama ne prodaju bezalkoholna pića. Postoji video ekran, ali prikazuju snimke. Tokom tajm-auta, pažnja nije usmerena na rezultat. To je potpuno drugačiji mentalitet", rekao je Vindhorst nakon što se vratio u Ameriku i dodao:

"Ja vjerujem u sposobnost NBA da stvori odličan proizvod, ali nisam siguran u stav Evropljana i da li su spremni da plate mnogo novca. Ako živite u Rimu, da li bi platili da bi gledali Mančester-Pariz? A to je temelj na kojem je izgrađena NBA. NBA se zasniva na ukupnoj snazi lige", kaže Vindhorst i zaključuje:

"Moguće je da griješim. Očigledno je da je NBA mnogo postigla, ali sam skeptičan u vezi sa tim da li će se to desiti. Takođe bih volio da nova liga bude u partnerstvu sa Evroligom. Ali čini se da je u suprotnosti sa Evroligom".

Brian Windhorst tells@BokiNachbar+@RicBucherwhy the NBA’s model may not translate to Europe:

“European fans don’t go for entertainment — they go because their father’s father rooted for the team.”

Why NBA vs EuroLeague could be a clash, not a partnership. Full showpic.twitter.com/iMPi12ldPl — FullcourtPassport (@FcourtPassport)December 24, 2025

Zašto su Zvezda i Partizan van interesovanja NBA?

Među 12 gradova u kojima bi od oktobra 2027. godine trebalo da se igra novo takmičenje nema Beograda. Iz NBA i FIBA se nisu konkretno oglašavali na tu temu, ali često propagiraju stav da će to biti liga koja će pregovarati sa svim zainteresovanima. Beogradski klubovi su nakon dosta čekanja konačno dobili višegododišnje licence u Evroligi i biće zanimljivo vidjeti kako će izgledati košarkaška mapa Evrope od te 2027. godine.

Ako bi Real, Barsa, Fener i Asvel napustili Evroligu i priključili se novom takmičenju, nema sumnje da bi to bila šansa za klubove koji godinama žele da se takmiče u Evroligi. Kako trenutno stoje stvari mala je šansa da NBA, FIBA i Evroliga pronađu zajednički jezik, pa se očekuje da se ove tri košarkaške organizacije bore za prevlast na Starom kontinentu. Ko će najviše profitirati, a ko najviše izgubiti, vidjećemo...