"Ja sam iz Srbije, navikao sam na bombe": Aleksandar Mitrović nije htio da ode iz Dohe

Aleksandar Mitrović odlučio da ostane u Kataru (Doha) gdje trenutno igra za Al Rajan uprkos tome što je napeto na Bliskom istoku.
Aleksandar Mitrović bio je blizu toga da ove zime promijeni klub, međutim posao sa Bešiktašom se izjalovio i srpski napadač je ostao u Kataru, gdje je vrlo napeto prethodnih nedelja zbog sve ozbiljnijeg sukoba na Bliskom istoku. Međutim, Mitrovića to ne dotiče previše, kako sam kaže - navikao je zog svega što je proživio kao dijete.
"Doha je inače baš lijepo i mirno mjesto. Zato nije bilo prijatno čuti eksplozije, ni slušati vijesti o tome šta se dešava. Ali znate, ja sam iz Srbije i imam iskustva sa tim još iz djetinjstva. Najvažnije je da ne paničiš", rekao je Aleksandar Mitrović za "Flashscore".
"Naravno, niko ne želi ratove i svi se nadamo da će se situacija što prije vratiti u normalu", dodao je srpski reprezentativac koji inače nastupa za Al Rajan, gdje je inače bila pauza u prvenstvu zbog napete situacije, da bi ponovo 13. marta opet zaigrao i došao do asistencije.
"Sve je na kratko stalo, ali ljudi koji brinu o nama stalno su bili u kontaktu. Redovno su nas obavještavali i rekli da će podržati svaku odluku koju donesemo", rekao je Aleksandar Mitrović koji nije razmišljao da ode iz Katara:
"Naravno da moraš da razmisliš o tome. Pričao sam sa porodicom i odlučili smo da ostanemo. Čak i ako se tu i tamo čuju neke eksplozije, uglavnom je mirno i ljudi ovdje zaista vode računa o nama. Trudimo se da živimo normalno", zaključio je Mitrović iz Katara.
Aleksandar Mitrović je ove sezone postigao četiri gola i asistirao je za još tri u Kataru, međutim odigrao je svega sedam utakmica za Al Rajan.