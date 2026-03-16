"Ja sam iz Srbije, navikao sam na bombe": Aleksandar Mitrović nije htio da ode iz Dohe

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Aleksandar Mitrović odlučio da ostane u Kataru (Doha) gdje trenutno igra za Al Rajan uprkos tome što je napeto na Bliskom istoku.

Aleksandar Mitrovič ne ide iz Dohe navikao na bombe Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksandar Mitrović bio je blizu toga da ove zime promijeni klub, međutim posao sa Bešiktašom se izjalovio i srpski napadač je ostao u Kataru, gdje je vrlo napeto prethodnih nedelja zbog sve ozbiljnijeg sukoba na Bliskom istoku. Međutim, Mitrovića to ne dotiče previše, kako sam kaže - navikao je zog svega što je proživio kao dijete.

"Doha je inače baš lijepo i mirno mjesto. Zato nije bilo prijatno čuti eksplozije, ni slušati vijesti o tome šta se dešava. Ali znate, ja sam iz Srbije i imam iskustva sa tim još iz djetinjstva. Najvažnije je da ne paničiš", rekao je Aleksandar Mitrović za "Flashscore".

"Naravno, niko ne želi ratove i svi se nadamo da će se situacija što prije vratiti u normalu", dodao je srpski reprezentativac koji inače nastupa za Al Rajan, gdje je inače bila pauza u prvenstvu zbog napete situacije, da bi ponovo 13. marta opet zaigrao i došao do asistencije.

"Sve je na kratko stalo, ali ljudi koji brinu o nama stalno su bili u kontaktu. Redovno su nas obavještavali i rekli da će podržati svaku odluku koju donesemo", rekao je Aleksandar Mitrović koji nije razmišljao da ode iz Katara:

"Naravno da moraš da razmisliš o tome. Pričao sam sa porodicom i odlučili smo da ostanemo. Čak i ako se tu i tamo čuju neke eksplozije, uglavnom je mirno i ljudi ovdje zaista vode računa o nama. Trudimo se da živimo normalno", zaključio je Mitrović iz Katara.

Aleksandar Mitrović je ove sezone postigao četiri gola i asistirao je za još tri u Kataru, međutim odigrao je svega sedam utakmica za Al Rajan.

