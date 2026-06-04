NBA liga se hitno oglasila zbog incidenta: Navijač uletio na teren, evo kako Amerikanci rješavaju problem

Jedan navijač uletio je na teren u velikom finalu NBA lige uprkos velikim mjerama obezbjeđenja, NBA liga se hitno oglasila.

Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Njujork je napravio brejk na startu velikog finala NBA lige. Pobijedio je San Antonio na gostovanju u Teksasu (105:95). Taj meč obilježio je i jedan incident koji se dogodio usred utakmice zbog velikog propusta obezbjeđenja.

Uprkos velikim mjerama obezbjeđenja u dvorani, jedan navijač je uspio da uleti na teren, da se slika sa Viktorom Vembanjamom i sve to je stigao prije nego što su reagovali ljudi iz obezbjeđenja. Onda su uletjeli na parket i izveli ga. Stiglo je hitno saopštenje iz NBA lige.

Dude got arrested & banned for life just for his selfie with Wemby to look like thispic.twitter.com/9NthUudMtM — Hoops (@Hoopss)June 4, 2026

"Osoba koja je ušla na parket tokom prve utakmice finala je uhapšena i dobiće doživotnu zabranu ulaska na sve NBA dvorane. Druga osoba će takođe dobiti doživotnu zabranu zbog učešća u incidentu", navodi se u saopštenju

Navijač koji je utrčao na teren nije uspio čak ni da se slika sa Vembanjamom jer nije namjestio telefon kako treba. Međutim, poenta nije u tome već u činjenici da je isto tako mogao da uđe i da povrijedi nekog od igrača ili nešto još gore...