logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

NBA liga se hitno oglasila zbog incidenta: Navijač uletio na teren, evo kako Amerikanci rješavaju problem

NBA liga se hitno oglasila zbog incidenta: Navijač uletio na teren, evo kako Amerikanci rješavaju problem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jedan navijač uletio je na teren u velikom finalu NBA lige uprkos velikim mjerama obezbjeđenja, NBA liga se hitno oglasila.

Navijač utrčao na teren na finalu NBA lige Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Njujork je napravio brejk na startu velikog finala NBA lige. Pobijedio je San Antonio na gostovanju u Teksasu (105:95). Taj meč obilježio je i jedan incident koji se dogodio usred utakmice zbog velikog propusta obezbjeđenja.

Uprkos velikim mjerama obezbjeđenja u dvorani, jedan navijač je uspio da uleti na teren, da se slika sa Viktorom Vembanjamom i sve to je stigao prije nego što su reagovali ljudi iz obezbjeđenja. Onda su uletjeli na parket i izveli ga. Stiglo je hitno saopštenje iz NBA lige.

"Osoba koja je ušla na parket tokom prve utakmice finala je uhapšena i dobiće doživotnu zabranu ulaska na sve NBA dvorane. Druga osoba će takođe dobiti doživotnu zabranu zbog učešća u incidentu", navodi se u saopštenju

Navijač koji je utrčao na teren nije uspio čak ni da se slika sa Vembanjamom jer nije namjestio telefon kako treba. Međutim, poenta nije u tome već u činjenici da je isto tako mogao da uđe i da povrijedi nekog od igrača ili nešto još gore...

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC