Crvena zvezda želi ofanzivca Vojvodine Petra Sukačeva, ali taj transfer neće lako izvesti

Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina odbila je ponudu Crvene zvezde za Petra Sukačeva, objavio je portal "Direktno".

Novosađani su drugi put rekli "Ne" šampionu, veoma zainteresovanom da 20-godišnji krilni napadač zaigra u Ljutice Bogdana. Vojvodina traži za njega četiri miliona evra i cilj im je da Sukačev završi sezonu u Novom Sadu, pa su "male šanse da ga puste, pogotovo u Zvezdu", tvrdi isti izvor.

Vojvodina ima ponude i iz inostranstva za Sukačeva, u vrijednosti od tri miliona evra, ali je milion više cifra koju priželjkuju, navedeno je.

Sukačev pokriva više pozicija kraj lijeve aut-linije i prošlog proljeća bio je strijelac za Vojvodinu protiv Crvene zvezde na "Marakani", pogledajte taj gol:

Petar Sukačev gol protiv Crvene zvezde Izvor: YouTube/TV Arena sport

Početkom ljeta pominjalo se da bi Sukačev mogao da pređe u Zvezdu ili u Ludogorec za tri miliona evra, što bi bila najveća prodaja "stare dame" srpskog fudbala u istoriji.

Vidi opis Vojvodina odbila Zvezdu za Sukačeva: Evo kolike su šanse da stigne na "Marakanu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Sukačev je rođen u Švajcarskoj, kalio se u Vojvodini igrajući na dvojnoj registraciji i za Kabel i pokriva pozicije na oba boka.