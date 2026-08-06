Vojvodina odbila Zvezdu za Sukačeva: Evo kolike su šanse da stigne na "Marakanu"

Crvena zvezda želi ofanzivca Vojvodine Petra Sukačeva, ali taj transfer neće lako izvesti
FK Vojvodina odbila je ponudu Crvene zvezde za Petra Sukačeva, objavio je portal "Direktno".
Novosađani su drugi put rekli "Ne" šampionu, veoma zainteresovanom da 20-godišnji krilni napadač zaigra u Ljutice Bogdana. Vojvodina traži za njega četiri miliona evra i cilj im je da Sukačev završi sezonu u Novom Sadu, pa su "male šanse da ga puste, pogotovo u Zvezdu", tvrdi isti izvor.
Vojvodina ima ponude i iz inostranstva za Sukačeva, u vrijednosti od tri miliona evra, ali je milion više cifra koju priželjkuju, navedeno je.
Sukačev pokriva više pozicija kraj lijeve aut-linije i prošlog proljeća bio je strijelac za Vojvodinu protiv Crvene zvezde na "Marakani", pogledajte taj gol:
Početkom ljeta pominjalo se da bi Sukačev mogao da pređe u Zvezdu ili u Ludogorec za tri miliona evra, što bi bila najveća prodaja "stare dame" srpskog fudbala u istoriji.
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Sukačev je rođen u Švajcarskoj, kalio se u Vojvodini igrajući na dvojnoj registraciji i za Kabel i pokriva pozicije na oba boka.