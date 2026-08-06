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Vojvodina odbila Zvezdu za Sukačeva: Evo kolike su šanse da stigne na "Marakanu"

Vojvodina odbila Zvezdu za Sukačeva: Evo kolike su šanse da stigne na "Marakanu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda želi ofanzivca Vojvodine Petra Sukačeva, ali taj transfer neće lako izvesti

Crvena zvezda želi ofanzivca Vojvodine Petra Sukačeva Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina odbila je ponudu Crvene zvezde za Petra Sukačeva, objavio je portal "Direktno". 

Novosađani su drugi put rekli "Ne" šampionu, veoma zainteresovanom da 20-godišnji krilni napadač zaigra u Ljutice Bogdana. Vojvodina traži za njega četiri miliona evra i cilj im je da Sukačev završi sezonu u Novom Sadu, pa su "male šanse da ga puste, pogotovo u Zvezdu", tvrdi isti izvor.

Vojvodina ima ponude i iz inostranstva za Sukačeva, u vrijednosti od tri miliona evra, ali je milion više cifra koju priželjkuju, navedeno je.

Sukačev pokriva više pozicija kraj lijeve aut-linije i prošlog proljeća bio je strijelac za Vojvodinu protiv Crvene zvezde na "Marakani", pogledajte taj gol:

Petar Sukačev gol protiv Crvene zvezde
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Početkom ljeta pominjalo se da bi Sukačev mogao da pređe u Zvezdu ili u Ludogorec za tri miliona evra, što bi bila najveća prodaja "stare dame" srpskog fudbala u istoriji.

Sukačev je rođen u Švajcarskoj, kalio se u Vojvodini igrajući na dvojnoj registraciji i za Kabel i pokriva pozicije na oba boka.

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Tagovi

Petar Sukačev FK Crvena zvezda FK Vojvodina

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