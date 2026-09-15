Sloga dočekuje šampiona, Ferni bi da nastavi golgetersku seriju: Želimo tri boda!

"Naš cilj je da ostvarimo prvu pobjedu na domaćem terenu", poručio je fudbaler Sloge Ruben Fernandez Ferni pred duel sa Borcem.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga vezala je četiri utakmice bez poraza, upisavši dvije pobjede i dva remija, uključuju i onaj protiv Željezničara proteklog vikenda.

Strijelac na tom meču bio je španski fudbaler Ruben Fernandez Ferni, koji je pun optimizma pred duel sa šampionom BIH, ekipom banjalučkog Borca.

"Očekuje nas utakmica između dva dobra tima. Veoma je važna, kao i svaka druga, a naš cilj je da ostvarimo prvu pobjedu na domaćem terenu. Veoma smo uzbuđeni što ćemo ponovo igrati kod kuće, uz podršku naše publike, protiv šampiona Borca. Jedva čekamo meč i bez obzira na to što je protivnik veoma dobra ekipa, nadamo se da ćemo osvojiti tri veoma važna boda", poručio je Ferni.

I sam Ferni je u dobroj formi kao i njegova ekipa, prije duela sa Željezničara dao je gol i protiv Radnika.

"Što se mene lično tiče, svaki put kada izađem na teren nastojim da maksimalno pomognem ekipi. Veoma sam srećan ako to učinim golovima ili asistencijama, ali i velikim zalaganjem na terenu. Nadam se da ću nastaviti da pružam doprinos timu i da će u narednom periodu biti još mnogo golova", rekao je Španac iz redova Sloge.

Duel Sloga – Borac igra se u srijedu u 18 časova na stadionu Luke u Doboju.