Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je značajan napredak na FIFA rang-listi nakon odličnog ciklusa u Ligi nacija za razliku od selekcije Srbije, koja je doživjela značajan pad.

Izvor: FS BiH

Nova rang lista fudbalskih reprezentacija donosi i novi skok bh. selekcije i novi pad srpskog nacionalnog tima!

Kada FIFA u srijedu, 7. oktobra, saopšti novu rang listu formiranu na osnovu ostvarenih rezultata, srpski tim će biti četiri mjesta lošije plasiran nego sada. Ekipa Veljka Paunovića pada sa 40. na 44. poziciju, dok će BiH napredovati za četiri pozicije i biti 57. reprezentacija svijeta sa 1.429,32 boda.

To nije veliko iznenađenje, jer skok "zmajeva" osigurale su četiri odigrane utakmice u Ligi nacija u kojima nisu doživjeli nijedan poraz - upisali su dvije pobjede i dva remija.

Ciklus su otvorili remijem 0:0 protiv Poljske u Varšavi, zatim su ubjedljivo savladali Rumuniju u Bukureštu 4:2, remizirali sa Švedskom u Zenici 1:1, a sinoć su pred domaćom publikom pobijedili Poljsku rezultatom 1:0.

S druge strane, "orlovi" imaju šest uzastopnih poraza, od kojih su četiri u takmičarskim mečevima. Ljetos, baš pred početak Mundijala, pobijedila su ih Zelenortska Ostrva (3:0), pa Meksiko (5:1), sada su im mjeru uzimali Grci, Holanđani, Nijemci i još jednom Holanđani - ovog puta pred svojim navijačima.

Srbija je na četiri utakmice u Ligi nacija zabilježila isto toliko poraza, uz tri postignuta i osam primljenih golova. Nije pomoglo ni što su se dva meča igrala u Beogradu, gdje je pred veoma malim brojem navijača cijeli plijen prvo uspjela da osvoji Grčka, a zatim i Holandija. Ta dva tima već su nedostižna na tabeli za srpsku selekciju, iako su do kraja takmičenja ostala dva meča.

Vidi opis "Zmajevi" skočili a "orlovi" pali za četiri mjesta na FIFA listi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Zabrinjavajuć je i podatak da se Srbija 2022. godine nalazila na 21. mjestu FIFA liste. Sada imaju i više nego duplo lošiji plasman, ali još nisu blizu negativnog rekorda. Reprezentacija je prije desetak godina zauzimala 52. mjesto na FIFA rang listi i jasno je da niko ne želi da se takav rezultat ponovi u bliskoj budućnosti.

Jedno mjesto bolje plasiran od Srbije je Kamerun, dok je jednu poziciju iza Panama. Čak devet mjesta bolje plasirana od "orlova" je reprezentacija Rusije koja se već godinama ne takmiči pod okriljem UEFA, a u međuvremenu su im "pobjegle" selekcije poput Velsa, Škotske, pa i DR Kongo koji je igrao nokaut fazu Mundijala ove godine. Iza su i opasno nam prijete selekcije poput Slovačke, Malija, Venecuele, Perua, Kostarike, Saudijske Arabije...

Bonus video:

Pogledajte 00:55 Tuča na Srbija Rusija Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)