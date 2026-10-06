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Okupljaju se futsaleri BiH: Počinju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2028.

Okupljaju se futsaleri BiH: Počinju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2028.

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Futsal A reprezentacija BiH utakmicama u grupi 5 protiv Sjeverne Irske i Poljske počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2028. godine.

Futsaleri BiH Izvor: Promo/FS BiH

Bh. futsaleri će se okupiti u Zenici u nedjelju, 11. oktobra, gdje će obaviti sve treninge do susreta sa Sjevernom Irskom koji se igra četiri dana kasnije od 19 časova u Areni "Husejin Smajlović".

U drugom susretu 21. oktobra Poljska će ugostiti bh. reprezentaciju, a ovaj duel na programu je u 18 časova u Areni Gorzov.

Za predstojeće susrete selektor Goran Melher pozvao je ove igrače:

Darko Milanović (SFK Libero Graz), Sejad Ibrišimović (MNK Bubamara, Cazin), Miloš Todorić (KMF Smederevo), Davor Arnautović (KMF Vojvodina, Novi Sad), Ahmed Kadić (MNK Bubamara, Cazin), Srđan Ivanković (SFK Libero Graz), Slobodan Pejičić (KMF Brod), Almedin Bundavica (MNK Bubamara, Cazin), Samir Gosto (MNK Bubamara, Cazin), Dejan Živković (KMF Brod), Amer Delić (MNK Sloga, Gornji Vakuf), Amir Baručija (KMF Akademac, Trebinje), Anes Demirović (Futsal Željezničar, Sarajevo), Amer Džindić (TSV Weilimdorf, Stuttgart), Faruk Brkanić (KMF Tango, Ist. Sarajevo), Jasmin Kršić (Futsal Željezničar, Sarajevo).

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

"Pred nama su dvije utakmice u kojima ćemo pokušati osvojiti što više bodova. Cilj nam je svakako plasman u Elitni krug i vjerujem da to možemo ostvariti. Sa nestrpljenjem svi čekamo ovo okupljanje, igrački kadar je provjeren, a kao i uvijek radujemo se nastupu pred zeničkom publikom. U ovom trenutku fokus je na susretu sa Sjevernom Irskom, oni su pokazali napredak u prošlim kvalifikacijama, ali i mi smo dosta napredovali", rekao je selektor Melher.

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Tagovi

futsal zmajevi reprezentacija BiH Svjetsko prvenstvo

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