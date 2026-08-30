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Prvak BiH najbolji na kvalifikacionom turniru: Bubamara izborila Ligu šampiona!

Prvak BiH najbolji na kvalifikacionom turniru: Bubamara izborila Ligu šampiona!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Najbolji tim u BiH igraće u grupnoj fazi Lige šampiona.

Bubamara u Ligi šampiona Izvor: MNK Bubamara

Futsaleri cazinske Bubamare izborili su nastup u glavnoj fazi Lige šampiona! Šampion BiH je na kvalifikacionom turniru, igranom upravo u Cazinu, zauzeo prvo mjesto i sa sedam bodova (2-1-0) stekli pravo nastupa u grupnom dijelu takmičenja.

Na startu je savladana norveška Utleira rezultatom 7:2, potom je ubjedljivo savladan i gibraltarski Links (9:3), dok je plasman u naredni krug ovjeren remijem (4:4) sa gruzijskom ekipom CIU. Imao je ovaj tim isti broj bodova kao i Cazinjani, koji su se zahvaljujući boljoj gol-razlici (Bubamara +11, CIU +7) našli na prvom mjestu.

Bubamaru u glavnoj rundi očekuje turnir u Poljskoj, koji će biti održan od 27. oktobra do 1. novembra. Protivnici bh. prvaku biće domaći Pjast Gljivice te Araz iz Azerbejdžana i jermenski Unisport. Plasman u elitnu rundu izboriće samo osvajač grupe.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

MNK Bubamara futsal

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