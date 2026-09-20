Banjalučki Borac zabilježio 15. uzastopnu pobjedu protiv Širokog Brijega.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Pružio je domaćin dostojan otpor, ali protiv raspoloženih "crveno-plavih" nisu mogli bar do boda. Uspjeli su Širokobriježani dva puta da stignu prednost rivala, ali ne i treći put, pa su bodovi otišli u Banjaluku.

"Znali smo da je Široki Brijeg ekipa koja kod kuće igra jako agresivno. Naravno, došlo je i do promjene trenera, pa je to dodalo energiju igračima. Mi smo ovdje slavili 14 puta u nizu, tako da bilo je dosta faktora koje smo danas morali da prebrodimo, ali mislim da je i sama utakmica bila jako kvalitetna, da su gledaoci mogli da uživaju. Opet ponavljam, ova ekipa je još jednom pokazala da ima zaista jedan sjajan karakter i da se može vraćati. I evo, vratili smo se ponovo nakon tih 2:2 do 3:2 i osvojili jako važna tri boda za nas", poručio je Vinko Marinović, trener Borca.

Vidi opis Vinko Marinović poslije pobjede Borca na "Pecari": Kvalitetna utakmica, gledaoci su mogli da uživaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 9 / 9 AD

Marijo Tot debitovao je porazom na klupi Širokog Brijega.

"Nažalost, bodovi idu u Banjaluku. Odigrali smo jednu vrlo pristojnu utakmicu, usudio bih se reći na nivou od koje se moglo očekivati i bolji rezultat, evo nažalost nismo uspjeli. Tek sam počeo raditi s ekipom, koja dobro usvaja zahtjeve. Međutim, treba raditi. Ova je ekipa u nastajanju, to je mlada ekipa koja je formirana tek na početku sezone i imaće svoje oscilacije. Međutim, vidi se da ta ekipa ima veliki potencijal", istakao je novi trener Širokog Brijega.

U Premijer ligi BiH slijedi trosedmična pauza, na koju Borac odlazi sa dva boda zaostatka za vodećim Zrinjskim.