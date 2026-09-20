Doskorašnji trener Crvene zvezde Dejan Stanković prvi je favorit za trenera Ludogoreca.

Izvor: MN PRESS

Samo nekoliko nedjelja nakon što je u revoltu zbog neispunjenog obećanja o Ligi šampiona podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba Crvene zvezde, Dejan Stanković bi mogao da preuzme novi klub. Po informacijama koje stižu iz regiona, ali i iz Rusije, Stanković je prvi kandidat za trenersku klupu Ludogoreca iz Razgrada.

Kako prenosi portal "KotaSport", srpski stručnjak je prvi favorit za upražnjeno mjesto na klupi kluba koji je imao više od deset godina dominacije u Bugarskoj. Taj niz prekinut je prošle sezone, a Ludogorec se nada da bi Stanković mogao da vrati trofej u Razgrad, nakon što je već osvajao šampionske titule u Srbiji i Mađarskoj.

Vidi opis Dejan Stanković preuzima "vječitog šampiona": Iz regiona ga zovu da odmah sjedne na klupu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dušan Milenković / ATA images Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ludogorec je u nedjelju uveče trebalo da igra prvenstveni meč desetog kola protiv lidera na tabeli, ali je na inicijativu Levskog taj meč pomjeren - zbog njihovih obaveza na evropskoj sceni prije nekoliko dana. Nije poznat novi termin susreta, ali je jasno da će on biti odigran nakon pauze zbog obaveza reprezentacija.

Meč Levskog i Ludogoreca trebalo je da odredi ko će biti lider u Bugarskoj nakon 10 odigranih rundi. Trenutno je prvi Levski sa 25 bodova iz devet utakmica, CSKA iz Sofije ima 24 boda iz 10 mečeva, dok je Ludogorec na devet mečeva osvojio 23 boda i pobjedom može do prvog mjesta na tabeli.

Kakvu karijeru ima Dejan Stanković?

Trenerska karijera Dejana Stankovića počela je kada je radio kao pomoćnik Andree Stramaćonija, ali je prvo pravo iskustvo stekao u Crvenoj zvezdi. Na mjesto šefa stručnog štaba postavljen je u decembru 2019. godine, nakon dvije i po godine uspješnog mandata Vladana Milojevića, sa ciljem da nadogradi ono što je već urađeno. I prilikom drugog dolaska na klupu Crvene zvezde Stanković je naslijedio Milojevića.

Sa Crvenom zvezdom je osvojio četiri šampionske titule i tri Kupa Srbije, a sa ekipom Ferencvaroša stigao je do titule u Mađarskoj. Vodio je Sampdoriju kojoj nije mogao da pomogne u borbi za opstanak u Seriji A, a bio je na klupi moskovskog Spartaka sa kojim nije uspio da se domogne trofeja u Rusiji uprkos velikim ulaganjima.