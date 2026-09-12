Iskusni ruski napadač Anton Zabolotnji pričao je o greškama Dejana Stankovića u Spartaku iz Moskve i momentu kada je okrenuo tim protiv sebe.

Izvor: Dušan Milenković / ATA images /Youtube/Коммент.Шоу

Napadač CSKA iz Rostova na Donu Anton Zabolotnji nema lijepo sjećanje na saradnju sa Dejanom Stankovićem u Spartaku iz Moskve. On je u emisiji "Koment šou" govorio o doskorašnjem treneru Crvene zvezde i istakao je da je "Dejan Stanković čovjek promjenljivog raspoloženja".

Tvrdi i da ako mu se neki igrač ne sviđa, da jednostavno nije moguće da ga igrama ubijedi da se vrati na teren. Na pitanje ruskog novinara da li je to tačno, rekao je: "Da, nemoguće je".

Naglasio je da je problem u Spartaku bio što je Stanković više cijenio sebe nego fudbalere koje je imao. Ipak jedna greška mu je na kraju presudila i tada se tim okrenuo protiv njega.

"Osjećali smo da on više cijeni sebe kao igrača nego bilo koga. On je takva osoba. Bio je jako opušten sve vrijeme, ima visoko samopouzdanje, ali je radio šta god je htio. Nažalost Stanković je napravio jednu grešku. Krenuo je sam na cijeli tim i počeo je lično da vrijeđa igrače. To se tako ne radi. Stvorio je lošu atmosferu poslije svega", rekao je Zabolotni.

Kakav je bio Stanković u Spartaku?

Vidi opis "Stanković je napravio jednu grešku, lično je vrijeđao igrače": Iskusni napadač otkrio kada je sve puklo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Dušan Milenković/ATA images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 8 / 8

Dejan Stanković je nakon rada u Crvenoj zvezdi, Sampdoriji i Ferencvarošu vodio Spartak iz Moskve od maja 2024. godine do novembra 2025. i tada je potpisao sporazumni raskid ugovora. Sa Antonom Zabolotnjim radio je jako kratko, svega nekoliko mjeseci na početku sezone 2025/26.

Za to vrijeme vodio je crveno-bijele na 64 zvanične utakmice, a učinak mu je bio 37 pobjeda, 10 remija i 17 poraza. Spartak je sezonu 2024/25 završio na četvrtom mjestu u ruskoj Premijer ligi.

Ko je Anton Zabolotnji?

Iskusni 35-godišnji napadač rođen je u Letoniji, ali je igrao za mlađe selekcije Rusije i na kraju je uspio da upiše i 19 nastupa za "A" tim uz dva gola. Počeo je u CSKA iz Moskve, poslije nekoliko pozajmica je otišao u Ufu, pa u Fakelj iz Voroneža da bi potom igrao za Zenit, Soči, CSKA iz Moskve, Himki, Spartak iz Moskve.

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