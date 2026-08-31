Miodrag Grof Božović: "Dejan Stanković nije trebalo da ide iz Crvene zvezde"

Nekadašnji fudbaler i trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović istakao je da je Dejan Stanković trebalo da ostane na klupi kluba i nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoel Berševe.

Izvor: Dušan Milenković/ATA images/Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Crvena zvezda prolazi kroz velike turbulencije na početku ove sezone. Tim jer već promenio trenera, prodao preko 20 igrača i ispao iz dva evropska takmičenja, a Miodrag Grof Božović se sa nekim odlukama kluba ne slaže.

On je gostujući na "Mocart TV" istakao da nije trebalo dozvoliti odlazak Dejana Stankovića nakon ispadanja od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

"Ja ne znam ko mu je nametnuo pritisak, vjerovatno on sam sebi. Mislim da nije trebalo da ide. Nije smio da reaguje ono prema publici, za to ne mogu da ga pravdam. Sve u svemu nije trebalo da ide jer pokazalo se da od Ber Ševe ima još gore. Ja sam gledao Ber Ševu protiv Sabaha, pobijedio ih je Sabah iako je golman Sabaha napravio dvije greške, poklonio je gol, ali Sabah ih je igrački demolirao. A Sabah nije neka ekipa da kažemo... Skromna ekipa", rekao Miodrag Grof Božović.

"Nije smio da mijenja Ivanića"

Nekadašni defanzivac Crvene zvezde koi je kao trener donio titulu na "Marakanu" prokomentarisao je i debakl u meču sa Viktorijom iz Plzenja. Prije svega je istakao da mu se nisu svidjele izmjene trenera Alberta Rijere.

"Prvo mislim da je pogršio sa izmjenama. Mislim da nije trebalo da mijenja Ivanića bez obzira na sve. Evo i sinoć Ivanić je ušao i dao gol. Mislim da i Elšnika nije smio da mijenja. To su bile dvije loše izmjene po mom mišljenju, ali ja ne mogu da pričam sto odsto zato što nisam tu unutra. On kao trener najbolje zna i osjeća šta treba da radi.

Ali kada onako kao Bukari dobiješ onako glup crveni karton,šta da radiš? Mnogo je teško. I poslije svega sudija koji je imao.... Mislim da makar onaj penal nad golmanom nije bio. Da je htio mogao je takav penal da svira i za Crvenu zvezdu, ima stalno nekih guranja i povlačenja. Nije on njega toliko držao da ga je spriječio da dođe do lopte. Uvijek kada je trebalo da donese neku tešku odluku, uvijek je donosio na štetu Crvene zvezde", završio je Miodrag Grof Božović.