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Vico Zeljković pred start “zmajeva” u Ligi nacija: Na krilima istorijskog uspjeha sa Mundijala gradimo tim za EURO 2028

Vico Zeljković pred start “zmajeva” u Ligi nacija: Na krilima istorijskog uspjeha sa Mundijala gradimo tim za EURO 2028

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković oglasio se povodom zvaničnog početka novog takmičarskog ciklusa reprezentacije BiH u UEFA Ligi nacija, istakavši da “zmajevi” u nove izazove ulazi sa velikom doza optimizma.

Vico Zeljković se oglasio pred start “zmajeva” u Ligi nacija Izvor: Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Nakon što su bh. fudbaleri ostvarili najveći uspjeh u istoriji plasmanom u eliminacionu fazu Svjetskog prvenstva, sada im predstoje novi mečevi protiv kvalitetnih rivala u Ligi nacija. Zeljković je naglasio da je ekipa spremna potvrditi dobru formu iz prethodnog perioda.

"Liga nacija je važna i želimo u svakoj utakmici ostvariti što bolji rezultat, ali primarni cilj reprezentacije u narednom periodu ostaje plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine", poručio je Zeljković putem društvenih mreža.

On je dodao da će predstojeći susreti poslužiti kao dragocjeno iskustvo i svojevrsna priprema za nadolazeće kvalifikacije za EURO. Izrazio je vjeru u nastavak odgovornog rada i izgradnju tima koji će odgovoriti svim budućim izazovima.

Na kraju objave, prvi čovjek FS BiH uputio je želje za sreću, uspjeh i dobro zdravlje stručnom štabu i igračima, poželjevši im da prođu sa što manje povreda u predstojećim utakmicama.

(MONDO)

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Vico Zeljković zmajevi

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