Predsjednik Sindikata profesionalnih fudbalera BiH žestoko po Barbarezu i Spahiću: "Dvojica ublehaša"

Promjene u stručnom štabu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvale su žestoke reakcije.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Zmajevi" su počeli pripreme za start Lige nacije u kojoj će u petak gostovati u Poljskoj, te tri dana kasnije u Rumuniji.

Međutim, odluka selektora Sergeja Barbareza da smijeni trenere golmana u stručnom štabu - Kenana Hasagića i Sinišu Mrkobradu, a na njihovo mjesto imenuje Branka Katića, izazvala je žestoke reakcije.

Najprije je sam Hasagić na društvenim mrežama objavio poruku Barbarezu sa fotografijom doskorašnjeg stručnog štaba BiH: "Sram vas bilo. Pored ovakvih prijatelja, ne trebaju ti neprijatelji!"

Izvor: Instagram/Kenan Hasagić

Potom se oglasio predsjednik Sindikata profesionalnih fudbalera BiH Aldin Đidić, takođe na društvenim mrežama i potkačio Barbareza, kao i direktora selekcije BiH Emira Spahića.

"Dva ublehaša! Jedan je godinama bljuvao po svima, kritikovao i prozivao, sve dok nije postao selektor. A drugi? Nikada nije imao discipline u reprezentaciji, godinama je bušio selektore i radio po svom. Danas, kada imate rezultat, mislite da možete raditi šta hoćete i pi**ti po vlastitom narodu. Možete neko vrijeme, ali ni to ne traje vječno", napisao je Đidić.

Svaki dan je neko otpušten, to je život, to je sport

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Podsjetimo, ranije danas na konferenciji za štampu, Barbarez i Spahić su prokomentarisali promjene u stručnom štabu u vezi sa Hasagićem.

"Ja mu želim sve najbolje. Svako dobro mu želim u životu. Nemam komentar, Zašto ne pitate Kenana šta je razlog? Ja stvarno nemam komentar, a ne možemo se baviti poluinformacijama", bile su Spahićeve riječi na konferenciji.

Selektor BiH je, ipak, bio nešto opširniji.

"I vi mijenjate pozicije u svojim firmama. Imali smo razgovor, objasnili smo mu stvari. Mi neke stvari sada gledamo drugačije, želimo promjene. Ništa se nije dogodilo. Gluposti, radimo ozbiljan posao i sada se bavimo spekulacijama. Vi ne radite ozbiljan posao kada iznosite na pres konferenciji da je neko nešto rekao. Ja ne mogu da radim sa tim. Ako imate činjenično, slobodno. Ja sam rekao, mi smo povukli potez jer sam rekao da želimo novu energiju, novi pristup. Zašto ne pitate Sinišu Mrkobradu kako on razmišlja? Hoćemo li mi čitav život reagovati na to šta je neko, negdje, nešto rekao? Svaki dan je neko otpušten, to je život, to je sport. Mogao bih i ja reći da me predsjednik nije zvao i nije mi ponudio novi ugovor, što je normalno i reći da sam ja sada razočaran i uvrijeđen. Ovdje smo promijenili mnogo toga otkad smo došli, mi više nismo bitni, svako od nas. Ja sam ovdje od danas do sutra, svaki selektor je, a ovi momci će igrati, ja se nadam, 15 godina", rekao je Barbarez.

(MONDO)