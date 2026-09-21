Monako ipak dolazi u Banjaluku, Živinice i Gajdobru?! "Kneževi" zatražili učešće u ABA 2!

Košarkaše Monaka ove sezone mogli bismo da gledamo u Banjaluci, Novom Sadu, Živinicama, Šenčuru, Gajdobri...

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Košarkaški klub Monako nalazi se na rubu propasti nakon što mu je Nacionalni olimpijski i sportski komitet Francuske (CNOSF) odbio hitnu žalbu i tako potvrdio odluku Francuske košarkaške federacije da mu zabrani učešće u trećem rangu takmičenja (automatski i četvrtom, op.a.).

Aktuelnom šampionu preostaje samo peti odnosno, amaterski rang takmičenje, ali klub iz „kneževine“ traži opcije da se ipak zadrži u ptofesionalnom takmičenju, pa je sada ponovo aktuelizovana namjera Monaka da se takmiči u ABA ligi.

Predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović je tokom proslave 25 godina u Ljubljani poručio da bi Monako trebao da prvo prođe kroz ABA 2 ligu, ukoliko to odgovaran francuskom klubu, a nakon najnovijih odluka u Francuskoj izgleda da su se čelnici kluba odlučili na taj korak.

Košarkaški klub Monako zvanično se obratio rukovodstvu ABA lige i zatražio da se ispita mogućnost učešća njegovog prvog tima u ABA 2 ligi u sezoni 2026/27, navodi Meridiansport.

Kako Meridian sport saznaje, klub iz Kneževine sada se i zvanično obratio rukovodstvu regionalnog takmičenja, tražeći da se ispita mogućnost učešća njegovog prvog tima u ABA 2 ligi u sezoni 2026/27.

U dopisu upućenom ABA ligi, u koji je Meridian sport imao uvid, predstavnici Monaka zahvalili su na dosadašnjim konstruktivnim razgovorima i istakli da cijene otvorenost čelnika regionalnog takmičenja.

"U svjetlu prilika o kojima je bilo reči tokom naših nedavnih razgovora, a uzimajući u obzir specifične regulatorne okolnosti koje trenutno okružuju sportsku situaciju Kluba za sezonu 2026/2027, ovim putem s poštovanjem tražimo da nadležni organi Jadranske košarkaške asocijacije kao prioritet sprovedu sveobuhvatnu pravnu i regulatornu procenu izvodljivosti prijema Monaka u ABA 2 ligu. Radi otklanjanja svake sumnje, Klub u ovoj fazi traži potvrdu pravne, regulatorne i proceduralne izvodljivosti takvog učešća, zajedno sa pojašnjenjem svih odobrenja, registracija ili drugih formalnosti koje bi se mogle zahtevati od Kluba i/ili ABA lige“, navodi se u dopisu.

“S obzirom na hitnost situacije i ograničen vremenski okvir prije početka takmičenja za sezonu 2026/2027, bili bismo izuzetno zahvalni na formalnom stavu Asocijacije u što kraćem roku“, ističe se u dopisu Monaka.

Podsjetimo, ABA 2 liga trebalo bi da počne 29. septembra, a u njoj će učestvovati 16 ekipa podijeljenih u četiri grupe. To su po grupama: GROUP A: Vojvodina mts, Borac WWIN, Mornar-Barsko zlato, Madžari Skopje. GROUP B: TFT Skopje, Sloboda Energoinvest, GGD Šenčur, Hercegovac Aling-Conel, Podgorica Bemax. GROUP C: Sutjeska Elektroprivreda, MZT Skopje Aerodrom, Sloboda, ECE Triglav Kranj. GROUP D: Zlatibor Mozzart, Primorje 1945, Cedevita Junior, Basket Živinice.

Nakon grupnog dijela po dvokružnom sistemu prvoplasirane ekipa izboriće plasman u Plej-of, za koji će se u plej-inu boriti drugoplasirane i trećeplasirane ekipe. Plej-of, odnosno utakmice četvrtfinala, polufinala i finala će se igrati na dvije dobijene utakmice.