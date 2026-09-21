Egipćanin božanstvo u Turskoj – “Salahov kamen” postao turistička atrakcija!

Dolazak Mohameda Salaha izgleda neće donijeti dobro samo turskom fudbalu, već i tamošnjem turizmu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jedan od najupečatljivijih transfera ovog ljeta bio je odlazak Mohameda Salaha u Trabzonspor. Egipćaninu nije ponuđen produžetak saradnje, pa je nakon devet godina napustio Enfild Roud i otišao u Tursku.

Bio je to pun pogodak za Salaha koji je na šest utakmica turske Superlige postigao sedam golova, od čega het-trik Galatasaraju, te dodao još dvije asistencije.

Dolazak u Trabzon, međutim, neće donijeti dobro samo turskom fudbalu, već i tamošnjem turizmu. Naime, Salah je nedavno iskoristio slobodno vrijeme da provede u prirodi, te podijelio fotografije, a nakon što je to učinio taj kraj je postao “mjesto hodošašća” za fanove Trabzonspora.

Hiljade fanova pohrlilo je na visoravan Kurtdere i sada se slikaju i ljube “Salahov kamen” odnosno kamen na kojem je sjedio Egipćanin.

: How Mo Salah has turned the highlands of Turkey into a huge tourist attraction among football fans.



'Salah's Rock' - locally known as 'Salahtaşı' - has become an official tourist attraction in the Trabzon highlands because he visited the location and…pic.twitter.com/4FHE66rAom — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)September 21, 2026

Obožavaoci egipatskog fudbalera već su preimenovali ovu lokaciju i postavili tablu sa natpisom “Salahova visoravan”.