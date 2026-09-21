USKOK upao u Fudbalski savez Hrvatske: Evo šta se "češlja" i šta je sporno

USKOK istražuje Fudbalski savez Hrvatske zbog sponzorskih ugovora. Saznajte šta je sporno i koje informacije se prikupljaju.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Hrvatski USKOK (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala) upao je danas u prostorije Fudbalskog saveza Hrvatske (HNS), gdje su zatražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, prenose tamošnji mediji.

Istražioci USKOKA istražuju navodne nezakonite isplate provizija ljudima u HNS-u za velike sponzorske ugovore za koje su si pripisali zasluge, navodi "Index", a li još nema zvaničnog odgovora HNS-a, dok pojedini ljudi iz rukovodstva Saveza navodno nisu bili obaviješteni o dolasku istražilaca. Među njima je, prema navodima hrvatskih medija, i Damir Mišković.

HNS je inače i tokom prethodnih decenija bio povezan sa brojnim kontroverzama, posebno je to bilo u periodu snažnog uticaja Zdravka Mamića na hrvatski fudbal. Raniji slučajevi kojima su se bavili pravosudni i istražni organi uglavnom su bili povezani sa sudijskim aferama, sumnjama u namještanje utakmica i drugim pitanjima vezanim za funkcionisanje hrvatskog fudbala.

Ovoga puta istražitelji provjeravaju dokumentaciju koja se odnosi na sponzorstva i poslovanje Saveza.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde da je u HNS-u utvrđeno bilo kakvo krivično djelo ili neka nezakonitost, niti je poznato da li se postupanje odnosi na konkretne osobe.

Nova istraga dolazi u trenutku kada je tokom ove godine otvoreno više slučajeva povezanih sa poslovanjem hrvatskih sportskih saveza. Posebnu pažnju privukla je istraga u Hrvatskom skijaškom savezu i slučaj dugogodišnjeg čelnika Vedrana Pavleka, u okviru kojeg su proveravani i finansijski odnosi sa sponzorima, a posle zvaničnog saopštenja USKOK-a koje se očekuje kasnije saznaćemo i šta je sporno u fudbalskom savezu.