Hana J. sredila papire Granitu Džaki: Lijekovi čekali u poštanskom sandučetu ispred luks stana

Doktorka Hana J. pod istragom zbog izdavanja lažnih sertifikata: Granit Džaka i drugi poznati građani u centru skandala.

Izvor: EPA/BOB FRID

Kapiten reprezentacije Švajcarske Granit Džaka izbačen je iz državnog tima zbog toga što je pod istragom tamošnjih vlasti. Džaka je falsifikovao potvrdu da je vakcinisan tokom pandemije korona virusa, a nakon pritiska medija oglasio se i izvinio svim navijačima, poslije čega je Fudbalski savez Švajcarske odlučio da ga odstrani iz ekipe. Vidjećemo da li samo privremeno ili će se Granit Džaka zauvijek povući iz reprezentacije, pošto mu trenutno prijeti i zatvorska kazna.

Kako je uhvaćen Granit Džaka?

Prema informacijama švajcarskog tabloida "Blika", Granit Džaka je "isplivao" u papirima koje su policijski organi pronašli kada su pretresli ordinaciju jedne doktorke iz Lucerna. Za sada se o njoj ne zna gotovo ništa, navodi se samo pod pseudonimom Hana J. (pravo ime se krije do kraja istrage).

Navodno, radi se o doktorki koja ima diplomu iz Rumunije i stan u luksuznom kompleksu u Cirihu, a koje za švajcarski "Blik" nije htjela da prokomentariše aktuelni slučaj: "Ne razgovaram sa vama. Kontaktirajte mog advokata", poručila je ona.

Kako se za sada saznaje, Hana J. je kapitenu reprezentacije Švajcarske izdala potvrdu odnosno sertifikat da je primio vakcinu protiv korona virusa, što na kraju nije učinio. Takođe, nije sporan samo Granit Džaka, nego veliki broj građana Švajcarske, mahom poznati.

Hana J. nije prvi put u fokusu

Tokom 2021. godine, "Juronjuz" je objavio prilog o doktorki koja je korona virus liječila opaganibom, tvrdeći neosnovano da je lijek koji je razvijen za liječenje tumora žučnih puteva i raka prostate, uspešno koristila kod pacijenata oboljelih od kovida. Do danas, taj lek nije odobren za liječenje kovida i zbog toga su je kritikovali infektolozi.

Hana J. je ljekarsku diplomu stekla 2003. godine u Rumuniji. Državljanka je Njemačke, a od 2012. godine radila je u kantonu Lucern. Tamo je do prije nekoliko mjeseci vodila ordinaciju opšte medicine.

"U međuvremenu je, po svemu sudeći, zatvorena, a internet stranica je obrisana", navodi se.

Lijekovi u poštanskom sandučetu

Na ulazu u ordinaciju i dalje stoji tabla: "Pregled po dogovoru", navode iz "Blika" i dodaju da je ljekarka svojim pacijentima ostavljala lijekove u poštanskom sandučetu na ulazu.

"Pošto se ono nalazi u dijelu zgrade iza vrata koja su često zatvorena, pacijenti su joj ponekad kasno uveče zvonili na vrata. Zbog toga je u jednom trenutku reagovala uprava zgrade", dodaje se i ističe da advokat Hane J. tvrdio da je njegova klijentkinja ipak vakcinisala Granita Džaku, što je fudbaler demantovao u međuvremenu.

U martu 2022. godine Džaka je za "20 minuta" rekao: "Da, vakcinisan sam, da više nemate o čemu da pišete". Ipak, saznalo se da je samo nabavio potvrdu da je vakcinisan.