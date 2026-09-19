Veliki skandal trese Švajcarsku: Granit Džaka pod istragom, može i u zatvor

Reprezentativac Švajcarske Granit Džaka trenutno je u centru pažnje zbog istražnog postupka koji se vodi protiv njega

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Poznati švajcarski fudbaler Granit Džaka (33) nalazi se pod istragom zbog falsifikovanog Kovid sertifikata. Njemački Blik je u petak potvrdio vijest, a vrlo brzo je i kancelarija javnog tužioca u Lucernu potvrdila da su glasine tačne. Ako se u obzir uzme njegova popularnost u nacionalnom timu, jasno je da je riječ o velikom skandalu koji trese Švajcarsku.

Džaka će pred sud početkom oktobra, kad će prvi put biti ispitan o pomenutom slučaju. Navodno, ljekar je izdao potvrdu, a u međuvremenu, preciznije 2023, ordinaciju je pretražila policija i zaplijenila dokaze. Još nije poznat tačan datum kad će Džaka biti suočen sa sudskim organima.

Džaka je 2021. propustio prijateljsku utakmicu protiv Grčke zbog zaraze koronavirusom. Tom prilikom je potvrđeno da nije bio vakcinisan, u martu 2022. se u medijima provlačila informacija da se Švajcarac u međuvremenu vakcinisao, ali se dešavanja iz tog perioda sad ispituju i to pred sudom.

Švajcarski fudbalski savez se još nije oglasio

Švajcarski fudbalski savez (SFV) se nije oglasio saopštenjem, ali je odlučio da odgovori na pitanje Švajcarske radio-televizije. Tom prilikom stigla je poruka: "U ovom trenutku nemamo pouzdane informacije o tome i shodno tome ne možemo da komentarišemo slučaj", navodi se.

Simon Kop, zadužen za informisanje u tužilaštvu kantona Lucern, potvrdio je za SRF da je protiv Džake pokrenut odgovarajući postupak. U saopštenju se navodi: "Cilj postupka je da se utvrdi da li je došlo do ponašanja koje ima obilježja krivičnog djela u vezi sa mogućim pribavljanjem lažne službene isprave i/ili falsifikovanjem isprave (Kovid sertifikata)."

Šta je rekao Granit Džaka?

Blik je pokušao da stupi u kontakt i sa Džakom kako bi dobio njegovu reakciju. Portparol Švajcarca Andreas Bantel poručio je: "Granit Džaka je u potpunosti na raspolaganju nadležnim organima i spreman je da u potpunosti i transparentno sarađuje sa njima. On posjeduje potvrdu ljekarke koja ga je liječila da je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primio 25. januara 2022, a drugu 11. novembra 2022", pojasnio je.

Koliku kaznu može da dobije Džaka?

Blick je za komentar pitao stručnjaka za krivično pravo Andrea Kuna. U slučaju osude, Džaka bi teoretski mogao da završi i u zatvoru.

"Za falsifikovanje isprave može biti izrečena novčana kazna ili kazna zatvora u trajanju do pet godina. Za pokretanje krivičnog postupka neophodna je konkretna početna sumnja. Krivična optužba mora biti jasno definisana, a moraju da postoje i indicije koje terete osumnjičenog. Onaj ko nema prethodne osude može da očekuje novčanu kaznu koja bi bila uslovna. Uz to, može biti izrečena i novčana globa u iznosu do 10.000 franaka", rekao je.

Zasad je jedino poznato da će Švajcarska igrati u Ligi nacija 6. oktobra protiv Severne Makedonije, a to da li će Džaka biti dio tima još se ne zna.