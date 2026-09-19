Petar Sukačev za MONDO: "Vojvodina je najmanje druga u Srbiji"

Prvotimac Vojvodine i novi reprezentativac Srbije Petar Sukačev smatra da je Vojvodina najmanje druga ekipa u Srbiji, da je bolja od Partizana i da može da se bori za titulu protiv Crvene zvezde.

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Fudbaleri Vojvodine pobijedili su na posljednja četiri meča u Superligi Srbije, između ostalog i u Humskoj - gdje su gostovali Partizanu u prethodnom kolu elitnog ranga srpskog fudbala. Novosadski tim sada je praktično jedini konkurent Crvenoj zvezdi za šampionsku titulu, nakon što je i prethodnu sezonu završio na drugom mjestu, uz poraz u finalu Kupa Srbije. Sve to stvorilo je utisak da je Vojvodina "drugi najbolji" tim u Srbiji, pa nam je novi reprezentativac Petar Sukačev to i potvrdio!

U razgovoru za MONDO, Sukačev je istakao da su se dva tima izdvojila na vrhu tabele. Vojvodina će do kraja sezone pokušati da dokaže da je bolja od Crvene zvezde, dok je Partizan već ostavila iza sebe - ogromnom bodovnom razlikom na tabeli i pobjedom u Humskoj.

"Za sad je sve fenomenalno. Ide jako dobro. Polako prihvatamo zahtjeve novog šefa stručnog štaba. Trudimo se da budemo što bolji i to se isplaćuje. Četiri pobjede u nizu, to je da kažemo sve zbog tog rada i upijanja novih zahtjeva. Nadam se da to može da bude još bolje, još konkretnije, samo treba dosta vremena", počeo je razgovor za MONDO Petar Sukačev i dodao: "Generalno ima dosta dobrih ekipa u ligi, ali vidim da se polako na tabeli ekipe razdvajaju. Za sad je tako da smo mi i Crvena zvezda tu na vrhu. Fenomenalno je pobijediti Partizan, posebno u gostima, u Beogradu pred njihovim navijačima. Osjećaj je stvarno fenomenalan, ali moramo to što prije da ostavimo sa strane. Nekako da nađemo balans - i da se radujemo, ali i da ostavimo sa strane. Odmah za vikend nas čeka sljedeća utakmica koja je možda i bitnija od Partizana. Moje mišljenje je da je Vojvodina bolja od Partizana i da je Vojvodina stvarno druga, eventualno i prva ekipa u prvenstvu. Imamo vremena da to dokažemo. Ova sezona je za to".

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Kako je Vojvodina "preživjela" Evropu?

Sezona nije počela idealno za Vojvodinu. U kvalifikacijama za Ligu Evrope sačekao ih je Ferencvaroš, u kvalifikacijama za Ligu konferencije za protivnika su imali Ajaks i pored takvih timova nisu mogli da prođu. Zato je bilo veoma bitno da Vojvodina zareda niz dobrih rezultata u domaćem šampionatu.

"Pa znali smo mi u Evropi šta nas čeka. Mi smo znali da su to jako teške ekipe i da su to dobri protivnici. Mi smo išli, dali sve od sebe, borili smo se do kraja, do zadnjeg zvižduka. Nismo imali te sreće. Naravno, okrenuli smo se u prvenstvu. Tu smo na neki način krenuli dobro, za razliku od ostalih ekipa. Sad je tako kako je. Sad idemo, guramo samo u prvenstvu i biće sve bolje i bolje, siguran sam u to. Pa dobro da, vjerovatno bismo sada pružili bolji otpor u Evropi, ali... Pred drugu utakmicu protiv Ajaksa nam je došao novi trener, tad nam je došao dva dana pred utakmicu. I sa dva dana pred utakmicu ne može da se stigne ništa. Ne može da se upoznamo, a ne da stignemo bilo šta da uradimo. Gdje smo mi otišli, nismo pokazali ništa loše. Mi smo igrali dobro u Holandiji. Ali sad, trenutno mislim, da bi mogli da pružimo bolje partije. Sigurno da možemo biti bolji u Evropi. I nadam se da ćemo ući u grupnu fazu. Da, da, to vidim kao cilj za sljedeće ljeto", rekao nam je Sukačev.

Sukačev je kao mlad igrač dobio priliku da bude standardan u ekipi Vojvodine koja ima imperativ rezultata. Ovo nisu neke od ranijih sezona, kada je Vojvodina mogla da odigra i neki meč ispod radara - sada je svaka pobeda bitna, svaki remi u Superligi kiks, a navijači očekuju mnogo i na evropskoj sceni.

"Vojvodina je veliki klub i naravno da uvijek pritisak je prisutan, ali što se tiče navijača ja nisam osjetio toliki pritisak, jer su navijači po meni fenomenalni na svakoj utakmici. Dolaze, navijaju, bodre nas, mi smo im zahvalni i nadam se da im vraćamo na terenu", rekao nam je prvotimac novosadskog kluba.

Kako se Sukačev nametnuo u Vojvodini?

Tokom prilagođavanja seniorskom fudbalu, Petar Sukačev je dobijao niz savjeta od iskusnijih igrača sa kojima dijeli svlačionicu. Posebno je važna uloga Slobodana Medojevića, bivšeg kapitena koji je sada pomoćni trener, dok mu je Lukas Baros davao savjete vezane za mjesto lijevog beka.

"Generalno, svi saigrači koji su se vratili i koji su tu sada, dosta iskustva imaju i njihovi savjeti baš dosta znače za nekog ko je mlad. Kada stariji igrač dođe i kaže mi šta treba da uradim, nekako ja se osjećam kao da je poštovanje da ti to ispoštuješ. Zapravo, to je dobro za tebe. Iako ti misliš da to nije tako, to je zapravo stvarno dobro za tebe i ti saigrači tebi žele najljepše", rekao nam je Petar i prokomentarisao posebno Slobodana Medojevića, novog pomoćnog trenera: "Fenomenalan je, fenomenalan, ali treba vremena da se priviknem da je on pomoćni trener, jer smo do skoro bili saigrači".

Profesionalnu karijeru Sukačev je počeo kao krilni napadač, ali ga trener Marko Savić sve češće vidi na mjestu lijevog beka. Mladom fudbaleru nije problem da igra na toj poziciji - zapravo, on se trudi da nadomjesti nedostatke koje ima i bude što bolji kao lijevi bek novosadskog tima, pa i seniorske reprezentacije Srbije.

"Više mi odgovora da igram krilo. Mislim, to je sad zato što tek sam počeo da igram ovu poziciju, na beku. I vjerovatno, kako je sve više budem igrao, vjerovatno ću imati veću želju za tim. Ja i da sad imam želju da igram na toj poziciji. Igram jer ja to sam hoću. I hoću da napredujem i da radim na nedostacima na toj poziciji, da nadomjestim ono mi fali. Ali odgovora mi da igram beka, stvarno se dobro snalazim", priča Petar Sukačev i dodaje: "Trudim se da idem jednu po jednu utakmicu, jedan po jedan trening i da igram što bolje. To mi je cilj".

Da li ga je zvala Crvena zvezda?

Sukačev je karijeru gradio u Ćupriji i Jagodini, ali je dio omladinskog staža proveo i u redovima Crvene zvezde. Svojevremeno je dvije godine bio dio mlađih kategorija u kojima je dijelio svlačionicu sa fudbalerima poput Koste Nedeljkovića i Jovana Mijatovića, ali je već sa 15 godina napustio klub. I Crvena zvezda se zainteresovala opet!

"Bila je priča, ali ne osvrćem se toliko oko toga, jer imam ljude koji rade na tome i vjerujem ljudima iz kluba. Tako da kad me budu zvali, kad budemo pričali, ja ću znati direktno. Ovako se koncentrišem na sezonu, na partije koje pružam i na partije koje tek dolaze. Ne gledam toliko na to ko se interesuje", rekao je Sukačev o interesovanju Crvene zvezde.

Vidi opis Petar Sukačev za MONDO: "Vojvodina je najmanje druga u Srbiji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Čini se da još nije trenutak da Petar Sukačev mijenja sredinu. Do sada je sve u karijeri radio postepeno, nije preskakao stepenike niti tražio prečice, pa mu igranje u prvom timu Vojvodine i poziv Veljka Paunovića govore da je na pravom putu. A nije bilo lako stići na veliku scenu, morao je i kroz niželigaški fudbal i preko pozajmice do mjesta startera.

"Ja sam u Jagodini igrao u prvom timu, pa sam došao u omladince Vojvodine. Za mladog igrača je najbitnije da igra, a drugo najbitnije je da igra u seniorskom fudbalu zato što se čeličiš sa starijim igračima, iskusnim igračima. Onda sam otišao na pozajmicu u Kabel i to mi je dosta pomoglo. Tamo sam odigrao dobro, napredovao i posle šest mjeseci sam se vratio u Vojvodinu. Hvala Bogu, sve dođe na svoje. Jedino ako si vanserijski talenat možeš odmah u prvi tim, bez te pozajmice u seniorski fudbal. Treba da se ode, malo da se čeliči, da se igra taj seniorski fudbal. Naša Prva liga je dosta jaka. To dosta znači za mladog igrača. Možda je fizički čak i zahtevnija", zaključio je novi reprezentativac.