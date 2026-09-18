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Impozantan niz Borca protiv Širokog Brijega: Crveno-plavi na Pecari traže 15. pobjedu zaredom!

Impozantan niz Borca protiv Širokog Brijega: Crveno-plavi na Pecari traže 15. pobjedu zaredom!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Borac od septembra 2022. godine nije poražen od Širokog Brijega. Nanizao je potom čak 14 pobjeda!

Borac pobijedio Široki Brijeg 14 puta zaredom Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca upisali su u srijedu, u zaostaloj utakmici 2. kola Premijer lige BiH, trijumf na Lukama nad dobojskom Slogom (1:2). Bila je to 11. uzastopna pobjeda crveno-plavih protiv Sloge Meridian, a još duži pobjedonosni niz imaju protiv narednog rivala, Širokog Brijega, sa kojim će koplja ukrstiti u nedjelju na Pecari (17.00)!

Naime, Borac je nanizao čak 14 uzastopnih pobjeda u međusobnim susretima sa Hercegovcima! Posljednji put je banjalučki premijerligaš doživio poraz 4. septembra 2022. godine, kada je na Pecari bilo 2:0 za domaći tim, pogocima Branimira Barišića i Bože Vukoje.

Uslijedila je nakon toga impozantna serija Borca, započeta 24. februara 2023. godine. Na Gradskom stadionu u Banjaluci je rezultatom 1:0 upisana pobjeda, prva od, kako rekosmo, 14 uzastopnih.

POSLJEDNJIH 14 UTAKMICA

24. februar 2023. Borac – Široki Brijeg 1:0 (Premijer liga BiH)
15. april 2023. Široki Brijeg – Borac 2:3 (Premijer liga BiH)
27. septembar 2023. Široki Brijeg – Borac 0:2 (Premijer liga BiH)
28. oktobar 2023. Borac – Široki Brijeg 1:0 (Premijer liga BiH)
3. april 2024. Široki Brijeg – Borac 1:3 (Kup BiH)
16. april 2024. Borac – Široki Brijeg 2:1 (Kup BiH)
28. april 2024. Široki Brijeg – Borac 1:2 (Premijer liga BiH)
28. oktobar 2024. Široki Brijeg – Borac 2:3 (Premijer liga BiH)
17. mart 2025. Borac – Široki Brijeg 3:0 (Premijer liga BiH)
3. maj 2025. Široki Brijeg – Borac 0:1 (Premijer liga BiH)
31. avgust 2025. Borac – Široki Brijeg 5:1 (Premijer liga BiH)
23. novembar 2025. Široki Brijeg – Borac 1:2 (Premijer liga BiH)
7. mart 2026. Borac – Široki Brijeg 5:1 (Premijer liga BiH)
10. maj 2026. Široki Brijeg – Borac 0:1 (Premijer liga BiH)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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FK Borac NK Široki Brijeg fudbal Premijer liga BiH

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