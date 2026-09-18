Bomba na Banovom brdu: Čukarički doveo Lazara Markovića

Bivši kapiten Partizana Lazar Marković vraća se u Srbiju poslije četiri godine.

Izvor: FK Čukarički

Nekadašnji reprezentativac Srbije i bivši as Partizana Lazar Marković pojačao je ekipu Čukaričkog i ponovo ćemo ga gledati na srpskim terenima poslije četiri godine od kada je napustio Humsku.

Nakon što mu je istekao ugovor sa kiparskim Apolonom iz Limasola, održavao je formu na Banovom brdu, da bi došlo do dogovora o jednogodišnjem ugovoru. Nema sumnje da će iskustvom i kvalitetom napraviti razliku na terenu za Čukarički, koji se poslije devet kola Superlige Srbije nalazi na devetoj poziciji na tabeli.

Marković je svojevremeno bio jedan od najtalentovanijih igrača generacije, a njegova karijera traje punih 15 godina, tokom koje je nastupao u Srbiji, Portugalu, Engleskoj, Turskoj, Belgiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na Kipru.

Prve fudbalske korake napravio je u Borcu iz Čačka, odakle je već kao 12-godišnjak prešao u Partizan gdje je njegov talenat ugledao svjetlost dana. Sjajne partije u Humskoj su ga preporučile Benfiki gdje je otišao 2013. godine, da bi naredne stigao poziv iz Engleske.

Naravno, najveći uspjeh mu je transfer u engleski Liverpul za koji je odigrao 34 utakmice u svim takmičenjima i postigao tri gola. Nije mu bilo lako da se nametne u slavnom klubu, pa je igrao na pozajmicama Fenerbahčeu, Sportingu iz Lisabona, Hal sitiju i Anderlehtu. Nosio je i dres Fulama, da bi se u septembru 2019. godine vratio u Partizan, gdje je ponio kapitensku traku.

Odigrao je još tri sezone u Humskoj, da bi ponovo otišao u inostranstvo. Nastupao je za Gazijantep, kao pozajmljeni igrač za Trabzonspor, potom za Banjijas iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a posljednji angažman imao je u Apolonu iz Limasola.

Kao reprezentativac Srbije odigrao je 22 utakmice i postigao tri gola, a debitovao je 2012. godine.

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