Ko je Stefan Džodić, debitant kod Veljka Paunovića? Otac mu je poznati fudbaler, već se dokazao Srbiji

Selektor Srbije Veljko Paunović pozvao je nekoliko debitanata za mečeve u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak za predstojeće mečeve u Ligi nacija, u kojima će ponovo moći da računa na glavne adute. Iako je bilo najava da neke zvijezde neće ponovo dobiti poziv nakon što se nisu odazvale za prethodne akcije u nacionalnom dresu, očigledno je Paunović shvatio da bi to bila previše radikalna odluka.

Uprkos tome što u veznom redu imamo zavidna imena, selektor će dati šansu i mladim nadama. Debitant na spisku za mečeve protiv Grčke, Holandije i Njemačke je Stefan Džodić, aktuelni igrač Almerije.

Stefan Džodić je rođen u Monpeljeu 2005. godine i prošao je sve mlađe selekcije Srbije, gdje je ponio i kapitensku traku. Od 2025. godine je član španskog drugoligaša Almerije, a prethodno je njegova fudbalska priča počela u Monpeljeu. Zimus je skrenuo veliku pažnju javnosti kada je Lacio insistirao na njegovom transferu, ali Španci nisu htjeli da prodaju jednog od najboljih igrača ni za 18.000.000 evra.

Njegov otac Nenad je dobro poznato fudbalsko ime, što u Srbij, što u Francuskoj. Ponikao je u mlađim kategorijama Zemuna, a zatim je za taj tim igrao i u seniorskoj konkurenciji. Bio je to jedini srpski klub za koji je nastupao, prije nego što se preselio u Francusku i tamo nastavio profesionalnu karijeru. Sedam godina je igrao za Monpelje, pa tri za Ažaksio i zatim još četiri za Monpelje u kojem je završio karijeru.

Džodić stariji je sa Monpeljeom osvojio Intertoto kup 1999. godine, a za dva francuska kluba odigrao je preko 350 mečeva. Svojevremeno je bio reprezentativac Jugoslavije do 21, ali i reprezentativac Jugoslavije do 23 godine na Mediteranskim igrama, dok je za seniorsku reprezentaciju zemlje koja više ne postoji odigrao pet utakmica tokom 2002. godine.

Raspored Srbije u Ligi nacija

24. septembar 2026: Srbija - Grčka

29. septembar 2026: Srbija - Holandija

1. oktobar 2026: Njemačka - Srbija

4. oktobar 2026: Holandija - Srbija

13. novembar 2026: Srbija - Njemačka

16. novembar 2026: Grčka - Srbija

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