Koga nema na spisku Srbije? Paunović napravio "rez", trojka morala da mu otkaže

Selektor Veljko Paunović iznenadio je javnost spiskom fudbalera za Ligu nacija, dok su neki standardni igrači izostavljeni zbog povreda. Drugi. koji su bili redovni kod njega, takođe nisu dobili šansu u ovom ciklusu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je danas spisak fudbalera na koje računa za predstojeće četiri utakmice u Ligi nacija - i bez ikakve dileme može se konstatovati da je iznenadio javnost. Osim što se vraća Dušan Tadić, što su mediji najavili još prije nekoliko dana, na spisku ima neočekivanih imena - nekoliko debitanata i povratnika u državni tim.

Takođe, primjetno je i da nedostaju pojedini fudbaleri koji su manje-više bili standardni u prethodnom periodu, ali ovoga puta se nisu našli na konačnom spisku selektora Srbije, o čemu će više govoriti danas u 12 časova iz Stare Pazove.

Ko fali na spisku Srbije?

Izvor: MN PRESS

Paunović na ovo okupljanje nije zvao neke od iskusnih igrača kao što su Predrag Rajković, Aleksandar Mitrović i Nikola Milenković, a važno je naglasiti da su povrede jedini razlog zašto ih nema. Sva trojica su van terena zbog problema koji imaju sa povredama i da nije tako, sigurno bi bili na spisku.

Od igrača koje je Paunović koristio u prethodnom periodu nema ni Ognjena Mimovića. Desni bek Fenerbahčea odigrao je sve utakmice za Srbiju od kada je Paunović selektor, ali sada se odlučio za druge igrače. Nema ni Veljka Birmančevića (odigrao četiri meča kod Paunovića), a na spisku nije bilo mjesta ni za Petra Stanića, strijelca jedinog gola protiv Meksika u prijateljskoj utakmici u junskom debaklu (5:1).

Od igrača koji su dobijali minute, nema ni Lučića, Đurđevića, Grujića, povrijeđenog Avdića, Štulića, Lazara Ranđelovića, Zukića, Gaćinovića, Njegoša Petrovića, Bukinca, Nemanje Radonjića, Mihaila Ivanovića, Andrije Maksimovića...

Koga je zvao Paunović?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Evo kako izgleda spisak fudbalera koji će se pojaviti na okupljanju reprezentacije Srbije koje je zakazano za ponedjeljak u Staroj Pazovi, ukoliko naravno ne bude promjena u međuvremenu.

Golmani : Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).

: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija). Odbrana : Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).

: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina). Sredina terena : Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).

: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen). Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

Šta čeka Srbiju?

Pred srpskom reprezentacijom su u ovom ciklusu četiri teške utakmice u kojima joj treba dobar rezultat, posebno pošto je promijenjen sistem Lige nacija, kao i iduće kvalifikacije za EP:

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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