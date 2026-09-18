Veljko Paunović objavio spisak Srbije: Vraća se Tadić, "tona" novih igrača

Selektor Veljko Paunović objavio je novi spisak Srbije za UEFA Ligu nacija, sa povratnikom Tadićem i brojnim debitanatima.

Izvor: MN PRESS

Selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće četiri utakmice u A diviziji UEFA Lige nacija. "Orlove" prvo očekuju dva meča pred domaćom publikom u Beogradu - protiv Grčke i Holandije, a zatim i gostovanja Njemačkoj u Minhenu i Holandiji u Ajndhovenu.

Očekivano, nekadašnji kapiten Dušan Tadić se vratio u državni tim, dok u timu ima i dosta debitanata, uz nekoliko igrača koji su već bili na spisku tokom prethodnog okupljanja, kada je Srbija igrala prijateljske utakmice.

Tako su pozvani Petar Sukačev i Lazar Nikolić iz Vojvodine, poziv je dobio i Stefan Džodić iz Almerije, dok Srbija ima sasvim novi napad. Od starosjedilaca tu su Dušan Vlahović i Luka Jović (povrijeđen je Mitrović) dok ćemo sada u napadu imati priliku da vidimo Mihajla Cvetkovića, Jovana Miloševića i povratnika Dejana Joveljića.

Takođe, Vanja Milinković-Savić i Sergej Milinković-Savić su nastavili da se odazivaju selektoru Paunoviću.

Ko je sve na spisku Srbije?

Pogledajte konačan spisak koji je objavio selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović za okupljanje koje je već u ponedjeljak:

Golmani : Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).

: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija). Odbrana : Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).

: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina). Sredina terena : Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).

: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen). Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

Šta čeka Srbiju?

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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