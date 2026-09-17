Ko je na spisku Veljka Paunovića? Obraća se javnosti, vraća Tadića i sprema neku novu Srbiju

U petak, Veljko Paunović će objaviti konačan spisak reprezentacije Srbije. Očekuju se povratnici i nova taktika za predstojeće utakmice.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obratiće se javnosti u petak od 12 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, kada će saopštiti i svoju konačnu odluku - i najvažniji spisak od kada je stupio na dužnost. Paunovića i njegove igrače čekaju čak četiri teške utakmice na startu Lige nacija i znamo već koliko je važno da opstanu u "A" diviziji zbog toga što se uvodi novi sistem kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Paunović je u prethodnih desetak mjeseci imao priliku da isproba veliki broj igrača, da odluči u kom smjeru će ići njegova Srbija, ali zbog brojnih "otkaza" fudbalera - taj period nije iskorišćen na najbolji način. Zato slijedi novo uigravanje u novom ciklusu Lige nacija, vjerovatno u drugačijem sastavu nego što smo navikli.

Koga će zvati Paunović?

Izvor: MN PRESS

Najveća promjena je povratak kapitena Dušana Tadića koji je pristao da se vrati u reprezentaciju Srbije, za koju nije igrao od Evropskog prvenstva 2024. godine. Naljutio se tada na selektora Dragana Stojkovića Piksija, zbog uloge koju je imao u timu, pa je saopštio da se povlači iz državnog tima.

Osim njega očekuje se povratak i Dušana Vlahovića koga nije bilo na prethodnom okupljanju Srbije, a koji je u dobroj formi u novom klubu Bešiktašu. Nažalost, povrijeđenog Nikole Milenkovića vjerovatno neće biti, kao ni Aleksandra Mitrovića.

Prema ranijim najavama "Kurira", mjesto na širem spisku iz Crvene zvezde izborila su čak petorica fudbalera Crvene zvezde: Miloš Veljković, Vasilije Kostov, Vladimir Lučić, Mihailo Ristić i Stefan Gudelj. Naravno, treba sačekati da li će oni i biti na konačnom spisku.

S kim igra Srbija?