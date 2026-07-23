Zagrljaj Dušana Tadića i Veljka Paunovića na "Karađorđu" - kurtoazija ili najava povratka?
Selektor Srbije Veljko Paunović je u danu kada dva srpska kluba igraju u Evropi odlučio da se pojavi u Novom Sadu. Stigao je u ložu stadiona "Karađorđe" nekih 15 minuta prije utakmice sa Ajaksom.
Ali nije se tu našao sam već je zajedno sa njim u ložu stigao Dušan Tadić! Nekadašnji kapiten selekcije Srbije izgrlio se sa sadašnjim selektorom pa smo ostali da se pitamo da li ima šanse da ponovo vidimo Dušana Tadića u dresu Srbije? Pogledajte kako su se pozdravili:
Kako Vojvodini ide u Evropi?
Vojvodina je poslije ispadanja od Ferencvaroša na startu kvalifikacija u Ligi Evrope ispala u Ligu konferencija. Tu se našla u drugom kolu u duelu sa Ajaksom i sada joj treba zaista čudo da prođe u treće kolo.
Paunović i Tadić - šta to znači?
Veljko Paunović izgrlio Dušana Tadića: Uhvatili smo ih zajedno, da li se kapiten vraća u reprezentaciju?
Dušan Tadić proslavlja gol u dresu Fenerbahčea.
Nekadašnji reprezentativac Srbije i Crne Gore i vezista Partizana, Atletiko Madrida, Majorke, Ovijeda, Tenerifea, Hanovera, Herafea, Rubina i Almerije vodio je nekoliko omladinskih selekcija Srbije, a zatim Čikago, Reding, Gvadalaharu, Tigres i Ovijedo. Od prošle godine je selektor seniorskog tima Srbije. Pogledajte kako je stigao na "Karađorđe":
Jedan od najvećih igrača otkako je Srbija nezavisna igrao je od 2008. do 2024. za "orlove", a onda se oprostio poslije Evropskog prvenstva. Odigrao je 111 utakmica, dao 23 gola, a sa 37 godina mogao bi i dalje da pomogne. Za sada čekamo da vidimo gdje će nastaviti karijeru, a dok traži novi klub on je došao da gleda meč timova u kojima je ostavio najveći trag - Vojvodine i Ajaksa.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!