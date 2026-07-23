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Veljko Paunović izgrlio Dušana Tadića: Uhvatili smo ih zajedno, da li se kapiten vraća u reprezentaciju?

Veljko Paunović izgrlio Dušana Tadića: Uhvatili smo ih zajedno, da li se kapiten vraća u reprezentaciju?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zagrljaj Dušana Tadića i Veljka Paunovića na "Karađorđu" - kurtoazija ili najava povratka?

Dušan Tadić i Veljko Paunović se pozdravili prije utakmice Vojvodina Ajaks Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Selektor Srbije Veljko Paunović je u danu kada dva srpska kluba igraju u Evropi odlučio da se pojavi u Novom Sadu. Stigao je u ložu stadiona "Karađorđe" nekih 15 minuta prije utakmice sa Ajaksom.

Ali nije se tu našao sam već je zajedno sa njim u ložu stigao Dušan Tadić! Nekadašnji kapiten selekcije Srbije izgrlio se sa sadašnjim selektorom pa smo ostali da se pitamo da li ima šanse da ponovo vidimo Dušana Tadića u dresu Srbije? Pogledajte kako su se pozdravili:

Pogledajte

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Dušan Tadić došao da gleda Vojvodina - Ajaks
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Kako Vojvodini ide u Evropi?

Vojvodina je poslije ispadanja od Ferencvaroša na startu kvalifikacija u Ligi Evrope ispala u Ligu konferencija. Tu se našla u drugom kolu u duelu sa Ajaksom i sada joj treba zaista čudo da prođe u treće kolo.

Paunović i Tadić - šta to znači?

Nekadašnji reprezentativac Srbije i Crne Gore i vezista Partizana, Atletiko Madrida, Majorke, Ovijeda, Tenerifea, Hanovera, Herafea, Rubina i Almerije vodio je nekoliko omladinskih selekcija Srbije, a zatim Čikago, Reding, Gvadalaharu, Tigres i Ovijedo. Od prošle godine je selektor seniorskog tima Srbije. Pogledajte kako je stigao na "Karađorđe":

Pogledajte

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Veljko Paunović došao da gleda Vojvodina - Ajaks
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Jedan od najvećih igrača otkako je Srbija nezavisna igrao je od 2008. do 2024. za "orlove", a onda se oprostio poslije Evropskog prvenstva. Odigrao je 111 utakmica, dao 23 gola, a sa 37 godina mogao bi i dalje da pomogne. Za sada čekamo da vidimo gdje će nastaviti karijeru, a dok traži novi klub on je došao da gleda meč timova u kojima je ostavio najveći trag - Vojvodine i Ajaksa.

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Tagovi

Veljko Paunović Dušan Tadić fudbal FK Vojvodina Ajaks

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