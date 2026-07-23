Dušan Tadić dolazi na Vojvodina - Ajaks: Dok traži novi klub gledaće onaj koji najviše voli

Bivši fudbaler Vojvodine i Ajaksa Dušan Tadić gledaće meč ta dva tima u Novom Sadu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije u fudbalu Dušan Tadić zvanično još nema klub za narednu sezonu, a potragu za ekipom u kojoj će igrati kratko će prekinuti - da bi gledao meč dva tima za koja je svojevremeno igrao. Tadić će biti na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu u četvrtak uveče, kada Vojvodina i Ajaks budu igrali prvi meč drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Zapravo, čitava porodica Tadić gledaće meč kluba u kojem je Dušan prvi put zaigrao seniorski fudbal i kluba u kojem je pružao možda i najbolje partije u svojoj karijeri. Pored Dušana Tadića tu će biti i njegov otac, ali i nasljednici koji poslednjih godina redovno prate tatine utakmice.

Meč Vojvodine i Ajaksa dolazi u trenutku kada se "kristališe" situacija oko Tadića i narednog tima za koji će on igrati. Prethodnih dana stizale su informacije da je blizu povratka u Holandiju jer su se zainteresovali Tvente i NEC, ali je na kraju to demantovano. Navodno, holandski klubovi ne mogu da obezbijede platu koju traži srpski fudbaler.

Ranije tokom prelaznog roka pominjalo se da je za srpskog fudbalera zainteresovan Šalke u kojem bi ponovo bio saigrač Edina Džeke, a svoju šansu čekala je i Vojvodina kojoj bi Tadićev povratak bio od neprocjenjivog značaja. Na kraju, turski Fenerbahče ponudio je Dušan Tadiću da završi karijeru i preuzme ulogu pomoćnog trenera, što srpskom fudbaleru nije privlačno u ovom trenutku.

Zbog toga je najvjerovatnije da će Tadić karijeru nastaviti u Aziji. Nakon što je prethodnu sezonu odigrao za Al Vahdu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sada bi u istoj zemlji trebalo da nastupa za Al Nasr koji predvodi nekadašnji trener Crvene zvezde Miloš Milojević. Ugovor još nije potpisan, ali su iz tog kraja sveta stigle informacije da su dogovoreni svi detalji jednogodišnje saradnje.