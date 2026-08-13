Bivši fudbaler Partizana se pojavio na Đokovićevoj promociji: Imao je poseban poklon za Novaka

Stevan Jovetić bio je među zvanicama na promociji dokumentarca u Crnoj Gori.

Izvor: stevanjovetic/Instagram

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je održao još jednu promociju svog dokumentarca "Novak Đoković - The Wolf in Winter". Nakon što je okupio legende u Njujorku, sada je oko 200 zvanica prisustvovalo svečanom događaju na Lovćenu u Crnoj Gori.

Očekivano, bilo je tu mnoštvo poznatih lica iz svih sfera, među kojima Vlade Divac, Uroš Medić, a sada se na društvenim mrežama pohvalio i nekadašnji fudbaler Partizana Stevan Jovetić.

On je zajedno sa suprugom uvećao Novakov događaj, a tom prilikom mu je poklonio dres Crne Gore. Nije tajna da Đoković vuče tamošnje porijeklo i ova komšijska zemlja mu je već godinama među prvim destinacijama za odmor.

Izvor: stevanjovetic/Instagram

Gdje je Stevan Jovetić?

Stevan Jovetić je bez kluba još od raskida saradnje sa Omonijom, a u posljednje vrijeme se često dovodio u vezu sa beogradskim Partizanom. Za povratak na igračke staze je kasno, ali se spekulisalo da bi moglo da preuzme neku od funkcionerskih pozicija. Te priče su u posljednje vrijeme utihnule, a Jovetić trenutno održava formu sa Arsenalom iz Tivta, dok ne odluči o narednim koracima u karijeri.

Jovetić se afirmisao u Partizanu, potom je igrao za Fiorentinu, Mančester siti, Inter, Sevilju, Monako, Hertu, Olimpijakos i Omoniju. Za reprezentaciju Crne Gore je odigrao 91 meč i postigao 37 golova.