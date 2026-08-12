Đoković dobio paklen žrijeb u Sinsinatiju: Nema Sinera i Alkaraza, ali nema ni sreće

Novak Đoković saznao je žrijeb na turniru u Sinsinatiju i čeka ga baš težak zadatak na Mastersu pred US open
Novak Đoković imaće posljednju, ujedno i jedinu, pripremu za US open. Igraće na turniru u Sinsinatiju. Održan je žrijeb za taj Masters i sreća nije bila na strani najvećeg svih vremena. Posebno ako se pogleda disproporcija u žrijebu.
Srpski igrač je završio u gornjoj polovini žrijeba i može da igra protiv Saše Zvereva u polufinalu, ali neće imati lak zadatak ni na tom putu. Šanse jesu porasle neigranjem Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, mada je nedostajala mala pomoć fortune.
Slobodan je Novak u prvom kolu i u drugom ga najvjerovatnije čeka Tijago Agustin Tirange (Argentina) koji je u dobroj formi i pobijedio je nedavno i Tejlora Frica i Alekseja Popirina u Torontu. Ako njega pobijedi u trećem kolu čeka Matea Arnaldija ili Džeka Drejpera. Obojica mogu da budu "mine" na ovom žrijebu.
A, ako pređe i tu prepreku u osmini finala ide najvjerovatnije na Jakuba Menšika, mada je tu i Lućano Darderi. U četvrtfinalu ga čeka Aleks de Minor/Jirži Lehečka/Artur Fis. A, u polufinalu Zverev, Flabio Koboli, Rafael Hodar...
U drugom delu žreba je drugi favorit Feliks Ože-Alijasim, tako da je Kanađanin jedan od potencijalnih rivala u finalu, uz Danila Medvedeva, Žoaa Fonseku, Bena Šeltona, Tejlora Frica...
Novakov projektovani žrijeb izgleda ovako:
- 1. kolo - slobodan
- 2. kolo - Tirante/Čoinski
- 3. kolo - Drejper/Arnaldi
- osmina finala - Menšik/Darderi
- četvrtfinale - De Minor/Lehečka/Fis
- polufinale - Zverev/Hodar/Koboli
- finale - Alijasim/Medvedev/Fonseka/Šelton
Ko još igra od Srba?
Pored Đokovića na turniru u Sinsinatiju od srpskih igrača učestvuju još Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, dok Dušan Lajović traži svoj put kroz kvalifikacije.
Međedović u prvom kolu čeka rivala iz kvalifikacija, a ako preskoči prvu prepreku ide na Medvedeva. Kecmanović startuje protiv Kamila Uga Karabeljija i ako ga savlada čeka ga Flabio Koboli.