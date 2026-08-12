Zvezda već traži zamjenu za Dejana Stankovića: Na meti je i Aleksandar Kolarov

Kako stvari stoje Dejan Stanković je na izlaznim vratima, a jedna od opcija za mjesto trenera je Aleksandar Kolarov koji je pomoćnik u Interu.

Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković je po svemu sudeći bivši trener Crvene zvezde. Ukoliko se nešto drastično nije promijenilo od blamaže i ispadanja iz Lige šampiona od Hapoel Berševe, očekuje se njegov odlazak. Zakazana je sednica Upravnog odbora, a već se zna i jedan od potencijalnih kandidata da ga naslijedi.

Aleksandar Kolarov je jedna od opcija za užarenu klupu srpskog tima prenosi "Meridian sport". Sadašnji pomoćnik Intera je bio kandidat i na proljeće 2025. godine, ali tada do saradnje nije došlo. Možda se sada situacija promijeni. Uprava kluba je razmatrala, pa je poslije razrješenja situacije Stankovića i Spartaka iz Moskve došlo do dogovora sa njim.

Koliko je to realno? Teško je reći u ovom momentu. Čak i ako se potvrdi odlazak Stankovića, Zvezdu čeka dvomeč sa Viktorijom Plzenj za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope. Jasno je da situacija nije ni malo jednostavna za novog trenera, ko god to bio...

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(Meridiansport/MONDO)