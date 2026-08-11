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Prva reakcija iz Crvene zvezde na bruku u Ligi šampiona: "Vruća je glava"

Prva reakcija iz Crvene zvezde na bruku u Ligi šampiona: "Vruća je glava"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Pomoćni trener Crvene zvezde Nenad Sakić iznio je prve utiske nakon eliminacije srpskog kluba iz Lige šampiona.

nenad Sakić izjava nakon poraza Zvezde od Hapoela Izvor: TV Arena sport/screenshot

Sakić je u kameru “Arene Sport”, izrazioi žaljenje zbog ispuštenih prilika na samom otvaranju meča koje su mogle potpuno promijeniti tok susreta protiv Hapoel Ber Ševe.

“Žao nam je, pokušali smo. Ekipa Ber Ševe je iskoristila svoje šanse, mi svoje nismo na početku kada smo mogli da postignemo gol i odvedemo meč u pozitivniji tok”, izjavio je Sakić neposredno nakon završetka susreta na “Marakani”, koja je zvižducima ispratila svoje ljubimce i trenera Dejana Stankovića.

Sakić se ipak zahvalio navijačima na podršci.

“Hvala navijačima, mnogo mi je žao ovih navijača jer su bili od prvog do posljednjeg minuta sa nama. Vruća je glava, ne bih širio više”, poručio je kratko pomoćnik Stankovića, koji je zaradio crveni karton na meču.

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Hapoel Ber Ševa

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