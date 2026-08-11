Bruka i sramota Crvene zvezde!

Crvena zvezda je ispala iz Lige šampiona pošto ju je i večeras nadigrao Hapoel iz Berševe. Izraelci su slavili ukupnim rezultatom 3:0, dok je u revanšu srpski šampion ostavio blijed utisak, uz dva crvena kartona - za Stankovića i Abu Fanija.
Crvena zvezda je večeras izgubila od Hapoel Berševe 2:0 na stadionu "Rajko Mitić". Ukupnim rezultatom od 3:0, Zvezda se oprostila od Lige šampiona, već u trećoj rundi kvalifikacija, u meču koji bi ozbiljno mogao da prodrma sve u Ljutice Bogdana. Vidjeli smo zaista "tonu" nedostataka u igri Zvezde, uz nervozu trenera Dejana Stankovića, koji je isključen u 57. minutu kada je zbog nervoze ostavio svoju ekipu na cijedilu.
Crvena zvezda nije za Ligu šampiona, a da li je za Ligu Evrope, tek ćemo saznati u naredne dvije nedjelje u duelima sa Viktorijom iz Plzenja - gdje bi je nova eliminacija "poslala" u grupnu fazu Lige konferencija.
Gdje je pošlo po zlu najbolje zna Stanković čija ekipa nije zaigrala ni mrvu bolje nego prije sedam dana, uprkos njegovim najavama da će to tako biti. Gubila je lopte na sredini terena, bila nemoćna u duelima, energetski nije parirala protivniku, tako da smo gledali preslikan meč iz Mađarske. Bilo je pitanje trenutka kada će Zvezda kapitulirati i jeste u 63. minutu, brzo poslije Stankovićevog "pomračenja" i isključenja koje nije podiglo ekipu kako je to mislio.
Umjesto toga "pukla" je kontra Ista koji je uposlio Zlatanovića, pa srpskom napadaču nije bilo teško da savlada Mateuša. Već tada je Zvezda djelovala da se predala, Izraelci su nastavili da još lakše ulaze u prilike, tako da je Ist pogodio u 79. i riješio dvomeč u korist svoje ekipe.
Za kraj je katastrofu "začinio" Mohamed Abu Fani koji je dobio direktan crveni karton i neće ga biti idućeg četvrtka na "Marakani" protiv Viktorije Plzenj.
KRAJ!
Crvena zvezda je ispala iz Lige šampiona poslije jako loše utakmice protiv Hapoela. Ukupno, 3:0 za Izraelce!
Sada se Zvezda seli u Ligu Evrope gdje će igrati protiv Viktorije Plzenj, već iduće nedjelje 20. avgusta u Beogradu.
90+2' - Crveni karton!
Zbog šutiranja na zemlji, Mohamed Abu Fani dobija direktan crveni karton i zbog toga neće igrati protiv Viktorije Plzenj u prvom duelu.
90' - Stativa!
Sada na drugoj strani, Ahmed je šutirao u dalji ugao gola Mateuša i lopta staje na stativi. Igraće se još šest minuta.
88' - Prečka!
Probao je Mohamed Čam sa 25 metara i sjajno je šutirao, a njegov šut ostaje na prečki.
87' - Ventura!
Mogao je i Ventura da postigne gol, da riješi sve večeras na "Marakani", ali brani Mateuš. Prije toga je šansu imao Duarte.
82' - Umalo 3:0!
Ređaju se greške domaćeg tima, opet je Ist "izmiješao" odbranu Zvezde, a Abu Rumi je umalo savladao Mateuša.
78' - Gol! 2:0! Ist!
Crvena zvezda pokazuje potpunu nemoć u ovim trenucima, sada je Ist pobjegao ispred Lukasena i pogodio sa četiri metra.
Mijenja sada Sakić, uveo je Aleksandra Kataija umjesto Tiknizjana dok navijači izražavaju nezadovoljstvo.
73' - Arnautović
Lijepa akcija za Zvezdu po lijevoj strani, prošao je Tiknizjan, ali se Marko Arnautović obrukao. Nije uspio ni da primi loptu.
70' - Zvezda pred ispadanjem
Ostalo je dvadesetak minuta do kraja utakmice i sve je izglednije da će Crvena zvezda ispasti iz Lige šampiona.
Gubi 2:0 u ukupnom rezultatu. Sada ulazi i Čam umjesto Bukarija, da vidimo da li to nešto mijenja.
64' - Bukari!
Pao je Arnautović u kaznenom prostoru Hapoela, tražio je penal, pokupio je loptu Bukari i šutirao opet snažno, ali loše.
61' - Gol! Vodi Hapoel!
Crvena zvezda sada ima dva gola zaostatka za Izraelcima... Ništa dobro nije donio crveni karton Stankovića, napravili su višak igrači Hapoela, preko ista su stvorili lako šansu, a Zlatanović sa 11 metara pogađa mrežu Mateuša Magaljaeša.
Mirko Ivanić ulazi u igru umjesto Vasilija Kostova, može li ovo nešto da promijeni?
57' - Stanković isključen!Izvor: MN PRESS
Dejan Stanković se posvađao sa sudijom iz Švedske i dobio je crveni karton.
55' - Zvezda traži penal
Abu Fani je pao u kaznenom prostoru Hapoela, odmah su domaći tražili jedanaesterac, ali sudija iz Švedske to ignoriše.
50' - Bukari!
Našao je Abu Fani sjajno Bukarija, probio je fudbaler iz Gane po desnoj strani, došao na sedam metara od gola, ali šutirao visoko preko gola iz mrtvog ugla. Širi ruke Duarte, ne može da vjeruje da nije dobio loptu...
46' - Mijenja Stanković!Izvor: MN PRESS
Odmah ćemo vidjeti Marka Arnautovića i Mohameda Abu Fanija od drugog poluvremena. Na klupi su ostali Enem i Elšnik.
Poluvrijeme!
Fudbaleri Crvene zvezde izviždani su na poluvremenu.
45' - Šire ruke igrači Zvezde
Kostov se čudi kako su njegovi saigrači nisu ispratili igrača koji mu je prošao iza leđa, širi ruke zbog toga, a zatim i Duarte.
Još tri minuta.
43' - Opet tri promjene?Izvor: MN PRESS
Stanković je na poluvremenu u Mađarskoj napravio tri promjene, a ne bi bilo iznenađenje da isto bude i večeras viđeno. Već sada se zagrijavaju Čam, Abu Fani i Arnautović.
37' - Zvezda uzima loptu
U posljednjih desetak minuta Crvena zvezda je konačno došla do posjeda i češće je s njom u nogama, za razliku od prvog dijela meča. Vidjećemo da li može to da iskoristi i napravi štetu Hapoelu koji se za sada jako dobro brani i čini se da je neutralisao vezni red Crvene zvezde.
30' - Kostov!Izvor: MN PRESS
Dobar napad Zvezde preko Bukarija koji sa desnog krila prebacuje na lijevo za Kostova, ali mladi fudbaler loše šutira.
25' - Perec!
Prelako je Perec došao u novu situaciju da šutira sa 18 metara, bilo je to jako, po sredini gola, ali Mateuš interveniše.
23' - Odgovor?
Trgnula se malo Zvezda, prošao je Bukari po desnoj, pa Duarte po lijevoj strani, ali bez opasnosti po Hapoel. Tek da Zvezda pokaže da može da priđe golu Izraelaca koji su za sada pokazali mnogo više. Zvezda je daleko od nivoa koji je potreban da se uđe u Ligu šampiona. Trenutno je pauza za osvježenje.
21' - Ist!
Jako loša Zvezda za sada, s loptom se muči, Hapoel je osvaja rutinski kroz nekoliko sekundi i poslije novog kiksa Ist je probao sa 20 metara. Bio je zamalo neprecizan...
13' - Zlatanović!
Mnogo sreće za Zvezdu, ispao je Eraković, pa se okliznuo Lukasen, Zlatanović je dva puta šutirao i nije mogao da pogodi. Izblokirao ga je na kraju Lukasen i spasila se Zvezda u ovoj situaciji...
8' - Neprijatno!Izvor: MN PRESS
Prelako je ispao Tiknizjan, koji danas ispred sebe nema klasično lijevo krilo, ostala je rupa pozadi i Hapoel je imao priliku preko Pereca koji je sa 18 metara šutirao - srećom po Mateuša - pravo u njega.
3' - Šansa!
Jako dobar početak Crvene zvezde koja je oodmah napravila veliki pritisak na zadnju liniju Hapoela i preko Kostova je zamalo došla do gola. Džej Enem, napadač koji nije dobio ni minut u Mađarskoj, ostavio je loptu za Kostova koji je gađao sa 18 metara i malo je falilo da pogodi.
1' - Meč je počeo!
Crvena zvezda, tradicionalno, napada u prvom poluvremenu s lijeve na desnu stranu, odnosno podno južne tribine.
Igrači izlaze na teren...
Lijepo popunjene tribine čekaju igrače Crvene zvezde i Hapoela. U Beogradu je danas veoma vruće, skoro 40 stepeni je bilo tokom popodneva, a sada je temperatura oko 32 stepena Celzijusa, javila je reporterka TV Arena Sport. To znači da ćemo imati pauze, po jednu po poluvremenu.
Zvezda ide u Baku!
Ako prođe, Crvena zvezda će u plej-ofu Lige šampiona igrati protiv Sabaha iz Bakua koji je pobijedio Orhus 4:0.
Tu je i Dragan Džajić!
Legendarni fudbaler i direktor Crvene zvezde Dragana Džajić, danas predsjednik FSS, došao je na "Marakanu".
Prve fotke s Marakane!
Pogledajte kakva je situacija na "Marakani" koja djeluje lijepo popunjeno...
Zvezda ide u Baku?
Ukoiko prođe večeras, Crvena zvezda bi u plej-ofu Lige šampiona trebalo da igra protiv Sabaha iz Bakua, koji trenutno ima prednost protiv danskog Orhusa. Pogodio je opet Veljko Simić, bivši igrač Zvezde.
Ko je na klupi?
Kod Zvezde će šansu čekati Guteša, Ivanić, Arnautović, Balov, Katai, Veljković, Abu Fani, Strika, Učena, Gudelj, Čam i Loizu, dok s druge strane priliku u Hapoelu čekaju Volf, Šani, Kanan, Gana, Davidzada, Levi, Ohana, Koren, Hazut, Stojanov, Diop i Abu Rumi.
Izašli sastavi!
Dejan Stanković iznenadio je odlukom da u sastav ovoga puta ne uvrsti ni Abu Fanija, ni Ivanića, a ni Arnautovića. Tako će u veznom redu biti "osovina" Elšnik-Krunić, a Zvezda će igrati i sa dvojicom napadača. Uz Bruna Duartea, tu je i Džej Enem, pa ostaje da se vidi kako će to biti posloženo.
ZVEZDA: Mateuš - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Bukari, Kostov, Duarte - Enem.
HAPOEL: Marćiano - Mizrahi, Migel Vitor, Rotman, Amador - Ventura, Jehošuha, Perec - Ist, Ahmad i Zlatanović.
Ko sudi?
Glavni sudija današnje utakmice biće Glen Niberg iz Švedske, a pomagaće mu sunarodnici Mahbod Beigi i Andreas Sederkvist, odnosno Oskar Jonson. u VAR sobi će sjediti Pol van Bokel i Ričard Martens iz Holandije.
Hapoel sprema iznenađenje?
Znamo da trener Hapoela neće moći da računa suspendovanog Baltaksu i nespremnog Žoaa Viktora, pa se očekuju promjene.
"Očekuje se jedna promjena u odbrani, na poziciji lijevog beka. Najnovije pojačanje Pedro Amador igraće umjesto Matana Balaksa i to je jedina promjena u odnosu na prvi meč ovih rivala", navodi izraelski "Sport5". Radi se o portugalskom fudbaleru koji je potpisao četvorogodišnji ugovor 29. jula i doveden je iz Atlante.
Oni očekuju sljedeću postavu na meču: Marsiano - Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador - Jehošua, Ventura, Perec - Ist, Ahmed, Zlatanović.
Za 150. pobjedu...
Današnja utakmica biće prilika za Dejana Stankovića da dođe do jubilarne 150. pobjede na klupi Crvene zvezde, što će svakako biti dodatni motiv za njega.
Šta je rekao Stanković?Izvor: MN PRESS
"Igrači su svjesni svega, nisu oni mali. Nema fazona i fora. Znamo šta nas očekuje sutra", rekao je Stanković na konferenciji za medije i dodao: "Ostaćete kratkih rukava i bez odgovora. Pritisak je sastavni dio posla. Znam da vas zanima šta će biti sutra, pa i prekosutra. Ja o tome ne razmišljam. Živim normalno. Imam iskustvo iz prethodnog mandata da sačuvam sebe, da sačuvam svoj um. To je jedino čega se sjećam, drugo mi ne pada na pamet".
"Sve nek ide na mene, znam ja kakvi su oni momci. Oni će meni vratiti. Milion puta bih stao ispred njih".
Senatori, pokažite se!Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia
Interesantno je da su poslije jako loše partije Crvene zvezde svi igrači zaćutali, prije svega oni najiskusniji. Niti riječ nismo čuli od Arnautovića, Kataija i Ivanića, koji bi trebalo da budu lideri crveno-bijelih, tako da se upravo od njih očekuje da pričaju na terenu, kada već van njega nisu.
Kakav sastav se očekuje?
Crvena zvezda je u međuvremenu odigrala protiv Novog Pazara (2:0) i tu smo vidjeli dosta promjena, a u startnoj postavi za meč sa Hapoelom ne očekuje se da će ih biti previše. Time i Dejan Stanković želi da pošalje poruku svojim igračima da im vjeruje i da je to bio samo "loš dan".
Očekivani tim Zvezde: Mateuš - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Duarte, Ivanić - Arnautović.
Gore od onoga ne može
Crvena zvezda je odigrala vrlo lošu utakmicu u Sombathelju i ako je nešto dobro poslije nje je da rezultat nije bio tragičan. Samo je igra bila i teško da Crvena zvezda može da odigra slabije protiv Hapoela.
Potrebno je da svi podignu svoj nivo igre, a Dejan Stanković već radi na tome da podigne moral ekipi.
Dobro došli u MONDO live!
Crvena zvezda večeras od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" igra revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Berševe. Prije sedam dana, fudbaleri Zvezde odigrali su ispod svakog nivoa i poraženi su 1:0, tako da sada znaju da u revanšu moraju da jure gol zaostatka.
Očekuje se pun stadion koji bi igračima Crvene zvezde trebalo da bude vjetar u leđa.
Teška blamaža....