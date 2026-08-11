Bruka i sramota Crvene zvezde!

Crvena zvezda je ispala iz Lige šampiona pošto ju je i večeras nadigrao Hapoel iz Berševe. Izraelci su slavili ukupnim rezultatom 3:0, dok je u revanšu srpski šampion ostavio blijed utisak, uz dva crvena kartona - za Stankovića i Abu Fanija.

Crvena zvezda je večeras izgubila od Hapoel Berševe 2:0 na stadionu "Rajko Mitić". Ukupnim rezultatom od 3:0, Zvezda se oprostila od Lige šampiona, već u trećoj rundi kvalifikacija, u meču koji bi ozbiljno mogao da prodrma sve u Ljutice Bogdana. Vidjeli smo zaista "tonu" nedostataka u igri Zvezde, uz nervozu trenera Dejana Stankovića, koji je isključen u 57. minutu kada je zbog nervoze ostavio svoju ekipu na cijedilu.

Crvena zvezda nije za Ligu šampiona, a da li je za Ligu Evrope, tek ćemo saznati u naredne dvije nedjelje u duelima sa Viktorijom iz Plzenja - gdje bi je nova eliminacija "poslala" u grupnu fazu Lige konferencija.

Gdje je pošlo po zlu najbolje zna Stanković čija ekipa nije zaigrala ni mrvu bolje nego prije sedam dana, uprkos njegovim najavama da će to tako biti. Gubila je lopte na sredini terena, bila nemoćna u duelima, energetski nije parirala protivniku, tako da smo gledali preslikan meč iz Mađarske. Bilo je pitanje trenutka kada će Zvezda kapitulirati i jeste u 63. minutu, brzo poslije Stankovićevog "pomračenja" i isključenja koje nije podiglo ekipu kako je to mislio.

Umjesto toga "pukla" je kontra Ista koji je uposlio Zlatanovića, pa srpskom napadaču nije bilo teško da savlada Mateuša. Već tada je Zvezda djelovala da se predala, Izraelci su nastavili da još lakše ulaze u prilike, tako da je Ist pogodio u 79. i riješio dvomeč u korist svoje ekipe.

Za kraj je katastrofu "začinio" Mohamed Abu Fani koji je dobio direktan crveni karton i neće ga biti idućeg četvrtka na "Marakani" protiv Viktorije Plzenj.