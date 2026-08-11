logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Klivlend otima Nikoli Jokiću vrlo bitnog saigrača

Klivlend otima Nikoli Jokiću vrlo bitnog saigrača

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pejton Votson će karijeru nastaviti u Klivlendu, javljaju američki mediji.

klivlend krade pejtona votsona denveru Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Nije uspio Denver da se dogovori sa Pejtonom Votsonom oko produžetka ugovora i sada se čeka da mu neko drugi ponudi ugovor. Potom će Denver imati priliku da tu ponudu izjednači, pošto je Votson ograničeno slobodan agent. 

Sada je "Kortsajd baz" najavio da će Klivlend Kavalirsi poslati "ozbiljnu ponudu" za Pejtona Votsona. On je prošle sezone za Denver prosječno davao 14,4 poena uz 4,9 skokova i 1,1 blokadu po meču, ali je tražio previše novca od Denvera. Kao i Spenseru Džounsu dali su mu šansu da pregovara sa drugima, ali teško da će izjednačiti ponudu Klivnenda.

Za sada se ne zna ništa osim da je ponuda Klivlenda "jako ozbiljna", ali zna se da je Denveru tražio 25.000.000 po sezoni Pejton Votson i naglasio je da ne želi ugovor manji nego što ga ima Kristijan Braun.

Klivlend promašio najbitnije

Tim Klvlend Kavalirsa predvođen Donovanom Mičelom doveo je Džejmsa Hardena, ima u sastavu Evana Moblija i Džareta Alena kao sjajne defanzivce, a tokom pauze u sezoni su dodali i Marija Hezonju. Ipak navijači su se nadali da će stići Lebron Džejms da završi karijeru tamo gdje je počeo, ali otoga nije bilo ništa pa će izgleda to veliko pojačanje na pozicji krila biti Pejton Votson. 

Što se tiče "Kralja" on se odlučio za nešto što niko nije očekivao, pa je tako potpisao ugovor sa Filadelfijom. Tamo se, kao i svuda gdje je Lebron Džejms bio, pravi neka vrsta supertima i vidjećemo kako će to izgledati n terenu kada se spoje Džejlen Braun, Tajris Maksi, Džoel Embid i on. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:40
Šmekerski potez Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Klivlend Denver Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC