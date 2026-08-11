Pejton Votson će karijeru nastaviti u Klivlendu, javljaju američki mediji.

Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Nije uspio Denver da se dogovori sa Pejtonom Votsonom oko produžetka ugovora i sada se čeka da mu neko drugi ponudi ugovor. Potom će Denver imati priliku da tu ponudu izjednači, pošto je Votson ograničeno slobodan agent.

Sada je "Kortsajd baz" najavio da će Klivlend Kavalirsi poslati "ozbiljnu ponudu" za Pejtona Votsona. On je prošle sezone za Denver prosječno davao 14,4 poena uz 4,9 skokova i 1,1 blokadu po meču, ali je tražio previše novca od Denvera. Kao i Spenseru Džounsu dali su mu šansu da pregovara sa drugima, ali teško da će izjednačiti ponudu Klivnenda.

Za sada se ne zna ništa osim da je ponuda Klivlenda "jako ozbiljna", ali zna se da je Denveru tražio 25.000.000 po sezoni Pejton Votson i naglasio je da ne želi ugovor manji nego što ga ima Kristijan Braun.

Klivlend promašio najbitnije

Vidi opis Klivlend otima Nikoli Jokiću vrlo bitnog saigrača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tim Klvlend Kavalirsa predvođen Donovanom Mičelom doveo je Džejmsa Hardena, ima u sastavu Evana Moblija i Džareta Alena kao sjajne defanzivce, a tokom pauze u sezoni su dodali i Marija Hezonju. Ipak navijači su se nadali da će stići Lebron Džejms da završi karijeru tamo gdje je počeo, ali otoga nije bilo ništa pa će izgleda to veliko pojačanje na pozicji krila biti Pejton Votson.

Što se tiče "Kralja" on se odlučio za nešto što niko nije očekivao, pa je tako potpisao ugovor sa Filadelfijom. Tamo se, kao i svuda gdje je Lebron Džejms bio, pravi neka vrsta supertima i vidjećemo kako će to izgledati n terenu kada se spoje Džejlen Braun, Tajris Maksi, Džoel Embid i on.

(MONDO)

BONUS VIDEO: