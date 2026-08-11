"Igosi" upalili motore: Svi trofeji u BiH su glavni cilj, a preko toga je bonus

Košarkaši Igokee m:tel zvanično su počeli pripreme za novu sezonu u ABA ligi i FIBA Ligi šampiona.

Izvor: Facebook/KK Igokea

Završen je ljetni odmor za izabranike trenera Nenada Stefanovića, koji su u utorak u Laktašima počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu.

Prvu fazu trenažnog procesa tim će odraditi u Laktašima, gdje ih već 20. avgusta očekuje i prva kontrolna utakmica protiv ekipe Beča. Nakon uvodnog dijela, ekipa se seli u Kranjsku Goru na centralne pripreme. Tokom boravka u Sloveniji, Laktašani će odmjeriti snage sa ozbiljnim protivnicima - Krkom, Napolijem i Bahčešehirom. Po povratku iz Slovenije slijedi meč protiv turskog Šenčura, a kao šlag na tortu pripremnog perioda stiže učešće na prestižnom VTB Superkupu u Moskvi.

Trener "igosa" Nenad Stefanović istakao je da ekipa ulazi u novu sezonu sa podmlađenim sastavom, ali izuzetno visokim motivom.

"Napravili smo tim od igrača koji su gladni i željni dokazivanja. Ovo je ekipa Igokee sa možda i najmanje zvučnih imena u posljednjih deset godina, ali ja sam prezadovoljan sa igračima koje smo odabrali i sa njihovim karakterom. Trebaće nam vremena i strpljenja, ali sam pun optimizma. Na nama je da rastemo i da kroz trening napredujemo. Naš cilj je da osvojimo sve domaće trofeje, a sve preko toga će da bude samo plus", poručio je Stefanović.

Kostur tima i dalje čine provjerena imena na čelu sa kapitenom Draganom Milosavljevićem, a vjernost klubu produžio je i Strahinja Gavrilović.

"Prezadovoljan sam što sam ostao u Igokei i što smo postigli dogovor o nastavku saradnje. Osjeti se nova energija u ekipi i svi igrači su motivisani da se pokažu u narednoj sezoni. Želja nam je da ostvarimo što više pobjeda, a uzdamo se u to da će nam kvalitetan rad donijeti i dobre rezultate", izjavio je Gavrilović.

Uprava tima iz Laktaša jasno je definisala dugoročnu viziju i visoke takmičarske ambicije. Izvršni direktor kluba, Vuk Radivojević, naglašava da je fokus bio na stvaranju karakternog tima spremnog za sve izazove.

"Želja nam je bila da napravimo mlad i karakteran tim za duže staze i smatram da smo u tome uspjeli. Očekuje nas puno izazova u svim takmičenjima i sezona će da bude naporna. Želimo da osvojimo trofeje u domaćim takmičenjima i da budemo u svim ostalim takmičenjima konkurentni. Od svih igrača želimo da se bore na terenu i da daju sve od sebe za ovaj klub", zaključio je Radivojević.

(MONDO)