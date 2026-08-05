Igokea m:tel pozvana na Superkup VTB lige!

Turnir se igra od 17. do 20. septembra u Moskvi.

Izvor: RTRS

Igokea m:tel nastavlja uspješnu saradnju sa VTB ligom i naredne sezone, a potvrda odličnih odnosa sa rukovodstvom VTB lige stiže iz Moskve. Tako je tim trenera Nenada Stefanovića dobio je poziv da nastup na Superkupi VTB lige koji će se od 17. do 20. septembra odigrati u Moskvi.

KK Igokea je sa velikim zadovoljstvom prihvatio poziv da zaigra na turniru Superkupa VTB lige na kojem će još da nastupei CSKA, Zenit, Lokomotiva Kuban, UNIKS i Anadolu Efes.

Poznat je rapored odigravanja utakmica, pa će tako košarkaški Igokee, prvog dana odmjeriti snage sa ekipom moskovskog CSKA.

Dva dana kasnije, 19. septembra, Igokea izlazi na megdan Lokomotivi Kuban, a posljedeg takmičarskog dana na programu su utakmice za plasman.

"Veliko nam je zadovoljstvo što nas je rukovodstvo VTV Lige pozvalo da nastupimo na turniru Superkupa i radujemo se odlasku u Moskvu. Dokaz je to odlične saradnje koju imamo sa čelnim ljudima VTB lige, a koja je sada podignuta na još jedan viši nivo. Prošle sezone smo, tokom nastupa u Vinlajn Basket kupu, naišli na jedan bratski doček u Rusiji i zaista smo svi bili puni utisaka na račun gostoprimstva i odnosa prema našem klubu i narodu. Raduje me što ćemo na Superkupu odmjeriti snage sa kvalitetnim ekipama, a posebno me raduje što ćemo još više da učvrstimo naše prijateljske veze", rekao je Vuk Radivojević, izvršni direktor KK Igokea m:tel.

RASPORED UTAKMICA

17. septembar:

UNIKS – Zenit

CSKA – Igokea m:tel

18. septembar:

Zenit – Anadolu Efes

CSKA – Lokomotiv Kuban

19. septembar:

Anadolu Efes – UNIKS

Lokomotiv Kuban – Igokea m:tel

20. septembar:

Utakmice za peto i treće mjesto i finale

(mondo.ba, D. Šutvić)

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