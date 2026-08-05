Partizan koristi raspad ASVEL-a: Dovodi igrača koji je karijeru započeo u Prištini

Partizan bi uskoro mogao da "profitira" od raspada ASVEL-a, pošto je srpski klub zainteresovan za Buta Gača.

Izvor: Jeff Chiu/AP

Kako izvještava turski insajder Erman Kiličoglu, Partizan ima želju da dovede momka koji je nedavno postao košarkaš ASVEL-a. But Gač (27, 201 cm) je Amerikanac koji će, po svemu sudeći, napustiti brod koji tone. Ekipu iz Vilerbana napuštaju najveće zvijezde, a djeluje da će i ovaj momak krenuti istim stopama.

Partizan nije uspio da "profitira" od propasti ASVEL-a kada je u pitanju Armoni Bruks, koji je nekoliko puta odbio Parni valjak i sad je na ovu priču stavljena tačka. Ipak, možda postoji svijetla strana u kojoj bi crno-bijeli mogli da pronađu drugog igrača iz tima Tonija Parkera. Riječ je o momku iz Minesote, kojem boravište u Evropi nije strano.

Evropski put je započeo u Prištini, potom se preselio u Finsku, gdje je igrao za Nokiju, a u sezoni 2024/25 nosio je dres Darušafake. Protekle sezone je bio sjajan u dresu Burga u Evrokupu, bilježio je 13,4 poena, a imao je i 3,4 skoka i 1,7 podijeljenih lopti po meču. Odigrao je 18 utakmica, dok je na terenu provodio 26,6 minuta, uz vrlo zadovoljavajuće procente iz igre, pošto je bio precizan 52 posto. Poseban doprinos imao je u odbrani, gde mu je skok postao zaštitni znak, dok njegov prosječan indeks korisnosti iznosi 17.

Kako je Kiličoglu kratko naveo: "Partizan želi da pojača sastav dolaskom Buta Gača", kratko je naveo.

Partizan je predstavio nekoliko novih igrača za predstojeću sezonu. U Humsku su stigli Kajl Olmen, Derek Vilis, Luka Vildoza, Nikola Tanasković, Alesandro Pajola, Lamar Stivens i Kevarijus Hejs.

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