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Džumhur i Bašić izborili četvrtfinale u Poljskoj

Džumhur i Bašić izborili četvrtfinale u Poljskoj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bh. par nadigrao je britansku kombinaciju nakon sat i dva minuta igre.

Damir Džumhur Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Dok se sprema za osminu finala čelendžera u Poljskoj i sutrašnji duel sa Francuzom Matisom Erharom, Damir Džumhur je uzeo učešće i u dubl konkurenciji na ovoj smotri.

U prvom kolu, u paru sa Mirzom Bašićem, eliminisao je britansku kombinaciju Skot Dankan – Mark Vajthaus nakon 62 minute igre. Bilo je 2:0 u setovima (6:2, 6:4), a Bašić i Džumhur su četiri puta u ovom odmjeravanju snaga napravili brejk.

Izvor: DPPI Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Naredna dubl runda, u okviru četvrtfinala, donosi okršaj sa boljim parom iz meča u kojem se sastaju španski i ukrajinski veterani Injigo Servantes i Denis Molčanov sa Poljacima Tomašom Berkijetom i Olafom Pječkovskim.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Damir Džumhur Mirza Bašić Tenis

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