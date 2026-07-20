Damir Džumhur napredovao za 21 mjesto na ATP listi! Veliki skok nakon finala u Umagu

Najbolji bh. teniser znatno je napredovao na listi najboljih igrača planete.
Damir Džumhur napredovao je za 21. mjesto na najnovijoj ATP listi, objavljenog ovog ponedjeljka.
Najbolji bh. teniser je tokom prošle sedmice stigao do finala na turniru u Umagu, što mu je bila prva borba za trofej na šljaci u karijeri. Nije uspio da trijumfuje, ali se za utjehu vratio među 100 najboljih tenisera planete.
U Hrvatsku je Damir otputovao kao 108. reket planete, dok nastup u portugalskom Eštorilu dočekuje kao 87. na ATP listi.
U Top 10 nije bilo promjena, pa su tako redom na listi Janik Siner (13.450), Saša Zverev (8.480), Karlos Alkaraz (8.160), Feliks Ože-Alijasim (4.740), Aleks de Minor (4.110), Ben Šelton (3.770), Novak Đoković (3.760), Danil Medvedev (3.670), Flavio Koboli (3.460) i Tajlor Fric (3.365).
(mondo.ba, D. Šutvić)
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