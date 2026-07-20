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Damir Džumhur napredovao za 21 mjesto na ATP listi! Veliki skok nakon finala u Umagu

Damir Džumhur napredovao za 21 mjesto na ATP listi! Veliki skok nakon finala u Umagu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Najbolji bh. teniser znatno je napredovao na listi najboljih igrača planete.

Damir Džumhur na turniru u Umagu Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Damir Džumhur napredovao je za 21. mjesto na najnovijoj ATP listi, objavljenog ovog ponedjeljka.

Najbolji bh. teniser je tokom prošle sedmice stigao do finala na turniru u Umagu, što mu je bila prva borba za trofej na šljaci u karijeri. Nije uspio da trijumfuje, ali se za utjehu vratio među 100 najboljih tenisera planete.

U Hrvatsku je Damir otputovao kao 108. reket planete, dok nastup u portugalskom Eštorilu dočekuje kao 87. na ATP listi.

U Top 10 nije bilo promjena, pa su tako redom na listi Janik Siner (13.450), Saša Zverev (8.480), Karlos Alkaraz (8.160), Feliks Ože-Alijasim (4.740), Aleks de Minor (4.110), Ben Šelton (3.770), Novak Đoković (3.760), Danil Medvedev (3.670), Flavio Koboli (3.460) i Tajlor Fric (3.365).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Damir Džumhur Tenis ATP lista

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