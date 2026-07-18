Džumhur ipak bez trofeja u Umagu: Damir izjednačio, ali ništa od preokreta!

Danijel Merida Agilar osvojio prvi trofej u karijeri.

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Damir Džumhur nije uspio da se domogne trofeja u Umagu u svom prvom finalu još od 2018. godine.

Najbolji bh. teniser poražen je u finalu Umaga od Danijela Meride Agilara rezultatom 6:2, 7:5, 6:2 nakon dva sata i jednog minuta igre.

Uspio je Džumhur da se nakon zaostatka od jednog seta vrati u igru i dobije drugi set 7:5, ali ne i da stigne do preokreta, koji bi mu donio trofej u njegovom prvom finalu na šljaci u karijeri.

Čak tri brejka pretrpio je bh. teniser u odlučujućem setu, za prvi izgubljeni gem odmah se revanširao brejkom, ali je Španac nakon 2:2 dobio sva četiri gema za 6:2 i pobjedu.

Daniel Merida Agilar prije ovog meča bio je 82. igrač svijeta, ali se osvajanjem svoje prve titule u karijeri pomjerio za 24 pozicije na ATP listi i trenutno zauzima 58. mjesto.

Svoj plasman uprkos porazu u finalu popravio je i Džumhur. Sa osvojenih 115 bodova u Umagu on se sa 108. pomjerio na 87. poziciju.