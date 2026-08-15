Lana Pudar u finalu Evropskog prvenstva

Mostarska plivačica će se boriti za medalju na šampionatu Evrope u Parizu.

Izvor: Gian Mattia D'Alberto / Zuma Press / Profimedia

Najbolja plivačica Bosne i Hercegovine Lana Pudar izborila je finale u disciplini 200 metara delfin!

Mlada Mostarka je dionicu isplivala u vremenu 2:09.65, što joj je bilo dovoljno za treće mjesto u njenoj polufinalnoj grupi odnosno ukupno sedmo vrijeme polufinala.

Prvo mjesto u njenoj polufinalnoj grupi zauzela je Britanka Emili Ričards s najbržim vremenom od 2:07.10, dok je druga kroz cilj prošla Italijanka Paola Boreli s rezultatom 2:08.97.

Finale je na rasporedu u nedjelju s početkom u 18.47.

(MONDO)