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Lana Pudar u finalu Evropskog prvenstva

Lana Pudar u finalu Evropskog prvenstva

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Mostarska plivačica će se boriti za medalju na šampionatu Evrope u Parizu.

Lana Pudar Izvor: Gian Mattia D'Alberto / Zuma Press / Profimedia

Najbolja plivačica Bosne i Hercegovine Lana Pudar izborila je finale u disciplini 200 metara delfin!

Mlada Mostarka je dionicu isplivala u vremenu 2:09.65, što joj je bilo dovoljno za treće mjesto u njenoj polufinalnoj grupi odnosno ukupno sedmo vrijeme polufinala. 

Prvo mjesto u njenoj polufinalnoj grupi zauzela je Britanka Emili Ričards s najbržim vremenom od 2:07.10, dok je druga kroz cilj prošla Italijanka Paola Boreli s rezultatom 2:08.97.

Finale je na rasporedu u nedjelju s početkom u 18.47.

(MONDO)

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Lana Pudar Plivanje

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