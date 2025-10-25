Lana Pudar pobjedom započela univerzitetsku karijeru u SAD

Pobjeda Lane Pudar u duelu univerziteta Virdžinija i Sjeverne Karoline.

Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lana Pudar prošlog mjeseca počela je s treninzima na univerzitetu Virdžinija, a ovog vikenda uspješno je debitovala u SAD na svom prvom takmičenju.

Univerzitet Virdžinija bio je bolji u duelu protiv Sjeverne Karoline i njegovi plivači ostvarili su pobjedu 203:90, a svoj doprinos dala je i Lana Pudar pobjedom u disciplini 200 jardi delfin.

Ona je ovu dionicu isplivala u vremenu 1:65.54 i tako stigla do trijumfa i devet bodova za svoj univerzitet, a drugi i treće mjesto zauzele su plivačice Virdžinije Bejli Hartmen i Keven Gorsmen.

Kako je ranije najavljeno Lana Pudar plivaće za Unierzittet Virdžinija ligaška i univerzitetska takmičenja, ali će i dalje plivati pod zastavom BIH na svim velikim svjetskim takmičenjima.