Inter se vratio u vrh Serije A: Lautaro Martinez na četvrtom mjestu „vječite“ liste strijelaca milanskog kluba!

Inter je u nedjelju uveče savladao Atalantu u Bergamu i vratio se na lidersku poziciju nakon 17. kola italijanske Serije A.

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Milanski Inter je bio bolji rival u Bergamu i zasluženo je stigao 12. put ove sezone do cijelog plijena.

ATALANTA - INTER 0:1 (0:0)

U prvih 45 minuta na stadionu "Atleti Azuri d' Italija", izabranici Kristijana Kivua su apsolutno dominirali, ali terensku inicijativu nisu uspjeli da krunišu pogotkom.

Doduše, „neroazuri“ su pogodili mrežu Atalante u 35. minutu i to Markus Tiram, međutim, poslije intervencije iz VAR sobe pogodak je poništen zbog ranijeg ofsajda.

Početkom drugog dijela tresla se i mreža Jana Zomera kada je Šarl de Ketelare ubacio loptu, ali opet se oglasio VAR i opet je poništen gol. Pet minuta kasnije, VAR nije morao da interveniše nakon što je gol Intera pogodio Đanluka Skamaka, jer je nedozvoljena pozicija napadača Atalante bila očigledna.

I onda, greška odbrane Atalante, Frančesko Espozito je uposlio Lautara Martineza, a Argentinac iskora pogodio za vođstvo Intera - 0:1.

⚫️ Atalanta 0-1 Inter | Serie A



LAUTARO MARTÍNEZ ABRE EL MARCADOR Y EL NERAZZURRO ESTÁ RECUPERANDO EL LIDERATO



Insólito regalito en salida…pic.twitter.com/F9iLhLVEvv — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)December 28, 2025

Bio je to deveti pogodak kapitena gostiju iz Milana ove sezone i izjednačavanje sa Luiđijem Ćevenininijem na četvrtom mjestu vječite listi strijelaca Intera sa 166 golova. Neprikosnoven je legendarni Đuzepe Meaca, po kojem se zove stadion Intera, sa 284 pogotka.

Lautaro sempre più vicino al podio assolutopic.twitter.com/p24m5UebBj — Daniele Mari (@marifcinter)December 28, 2025

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac solidno je odigrao 75 minuta za domaću ekipu, a zamijenio ga je srpski fudbaler Lazar Samardžić, koji je u 87. minutu propustio najbolju šansu za Atalantu.

Vezista reprezentacije Srbije je sam kao duh sa desetak metara šutirao pored gola na razočaranje trenera Rafaelea Paladina, koji je loptu već vidio u golu, ali na kraju, njegov tim nije uspio da izbjegne poraz, peti u sezoni.

Interesantzno, Atalanta je izgubila devet puta uzastopno od Intera, a čak na 16 vezanih mečeva nije uspjela da stigne do pobjede.







