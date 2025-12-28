logo
Inter se vratio u vrh Serije A: Lautaro Martinez na četvrtom mjestu „vječite“ liste strijelaca milanskog kluba!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Inter je u nedjelju uveče savladao Atalantu u Bergamu i vratio se na lidersku poziciju nakon 17. kola italijanske Serije A.

Atalanta Inter Serija A Lautaro Martinez Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Milanski Inter je bio bolji rival u Bergamu i zasluženo je stigao 12. put ove sezone do cijelog plijena.

ATALANTA - INTER 0:1 (0:0)

U prvih 45 minuta na stadionu "Atleti Azuri d' Italija", izabranici Kristijana Kivua su apsolutno dominirali, ali terensku inicijativu nisu uspjeli da krunišu pogotkom.

Doduše, „neroazuri“ su pogodili mrežu Atalante u 35. minutu i to Markus Tiram, međutim, poslije intervencije iz VAR sobe pogodak je poništen zbog ranijeg ofsajda.

Početkom drugog dijela tresla se i mreža Jana Zomera kada je Šarl de Ketelare ubacio loptu, ali opet se oglasio VAR i opet je poništen gol. Pet minuta kasnije, VAR nije morao da interveniše nakon što je gol Intera pogodio Đanluka Skamaka, jer je nedozvoljena pozicija napadača Atalante bila očigledna.

I onda, greška odbrane Atalante, Frančesko Espozito je uposlio Lautara Martineza, a Argentinac iskora pogodio za vođstvo Intera - 0:1.

Bio je to deveti pogodak kapitena gostiju iz Milana ove sezone i izjednačavanje sa Luiđijem Ćevenininijem na četvrtom mjestu vječite listi strijelaca Intera sa 166 golova. Neprikosnoven je legendarni Đuzepe Meaca, po kojem se zove stadion Intera, sa 284 pogotka.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac solidno je odigrao 75 minuta za domaću ekipu, a zamijenio ga je srpski fudbaler Lazar Samardžić, koji je u 87. minutu propustio najbolju šansu za Atalantu.

Vezista reprezentacije Srbije je sam kao duh sa desetak metara šutirao pored gola na razočaranje trenera Rafaelea Paladina, koji je loptu već vidio u golu, ali na kraju, njegov tim nije uspio da izbjegne poraz, peti u sezoni.

Interesantzno, Atalanta je izgubila devet puta uzastopno od Intera, a čak na 16 vezanih mečeva nije uspjela da stigne do pobjede.



(MONDO)

