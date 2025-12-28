logo
Napoli rutinski u Kremoni: Sretni i spretni Rasmus Hojlund (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Napolija zabilježili su u nedjelju 11. prvenstvenu pobjedu u Seriji A.

Kremoneze Napoli Serija A Izvor: Alberto Mariani / LaPresse / Profimedia

Izabranici Antonija Kontea bez problema su "apsolvirali" gostovanje u Kremoni u okviru 17. kola šampionata Italije i sada za vodećim Milanom zaostaju samo jedan bod, s tim da trećeplasirani Inter ima meč manje i u slučaju trijumfa u Bergamu ponovo će se vratiti na lidersku poziciju.

KREMONEZE - NAPOLI 0:2 (0:2)

Heroj pobjede nad domaćim timom bio je danski napadač Rasmus Hojlund, koji je u 13. i 45. minutu bio strijelac za novo slavlje ekipe sa stadiona "Dijego Maradona".

I prvi i drugi pogodak Danca, kojeg je Mančester junajted pozajmio Napoliju, bio je manje-više poslije neizgrađenih akcija i odbijene lopte, koja je spretno i sretno završila u njegovim nogama, a onda i u mreži Emila Audera.

Inače, Hojlund je poslije današnjeg meča postao najbolji golgeter Napolitanaca ove sezone sa ukupno šest pogodaka, dva manje od vodećeg dvojca na listi - Interovog Lautara Martineza i Kristijana Pulišića iz Milana.

Kremoneze danas nije mnogo pokazao, srpski golman Vanja Milinković Savić iz gostujuće ekipe je dobar dio meča bio potpuno besposlen. Tek u drugom poluvremenu, domaći su na kratko pokazali znake buđenja iz letargije, a naravno da je u glavnoj ulozi bio legendarni engleski golgeter Džejmi Vardi, ali nije uspio da pomogne ekipi da izbjegne šesti ovosezonski poraz.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Napoli Serija A Kremoneze

