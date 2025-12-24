logo
Sasuolo odredio cijenu za Tarika Muharemovića

Autor Haris Krhalić
0

Sjajne partije mladog stopera nisu prošle nezapaženo, a interes velikana raste kako se približava zimski prelazni rok.

tarik muharemović Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Defanzivac fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović nastavlja s odličnim izdanjima u dresu Sasuola, čime sve više privlači pažnju najjačih klubova iz Serije A i šire Evrope.

Iako ima samo 23 godine, Muharemović se profilisao kao jedan od najpouzdanijih igrača u posljednjoj liniji svog tima. Uprava Sasuola, međutim, nema razloga za žurbu, budući da je bh. stoper ugovorom vezan za klub sve do ljeta 2031. godine.

Prema navodima italijanskih medija, Inter ozbiljno razmatra opciju njegovog dovođenja već tokom zimskog prelaznog roka. Klub iz Milana planira rekonstrukciju odbrane, a Muharemović se nalazi među igračima koje stručni štab vidi kao dugoročno rješenje.

Ipak, Sasuolo ne želi ostati bez jednog od ključnih fudbalera usred sezone. Kako piše Calciomercato, transfer bi bio moguć samo u slučaju ponude u visini oko 25 miliona evra.

Interu posao dodatno otežava interes Juventusa, koji takođe prati razvoj mladog defanzivca i razmatra mogućnost njegovog povratka u Torino.

